Mizerie și gândaci, descoperite de inspectorii ANPC în gențile livratorilor de mâncare

Din cauza problemelor de igienă, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a decis să blocheze activitatea unor livratori.

Mihai Dima
Mizerie și gândaci, descoperite de inspectorii ANPC în gențile livratorilor de mâncare

Din cauza problemelor de igienă, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a decis să blocheze activitatea unor livratori.

Șeful ANPC, Békési Csaba-Lajos, a declarat la Digi24 faptul că astfel de controale vor continua în București, dar vor fi extinse la nivel național. Dacă vor fi descoperite probleme, activitatea firmelor va fi suspendată. Problemele vizează cazurile în care sunt descoperite mizerie și gândaci în gențile livratorilor. 

Controalele ANPC vizează modul în care sunt transportate alimantele până la domiciliul clienților. De multe ori, produsele pleacă în condiții bune din restaurant, dar ajung la destinație în condiții precare.

„Acest șir de acțiuni, care continuă în această perioadă, este în derulare. Vizează integritatea și securitatea alimentelor care ajung la noi. Ne dorim, prin acest demers, să subliniem importanța reglementării acestei ocupații de livrator de produse alimentare prin intermediul acestor platforme. De multe ori observăm că produse extraordinar de bune și de calitate ajung în condiții necorespunzătoare la consumatorul final, distrugând astfel nu numai plăcerea noastră, dar și imaginea producătorului sau a celui care a livrat aceste alimente. Observăm, din acțiunile noastre în teren, condiții improprii, de neimaginat pentru 2026, în care, permiteți-mi să mă exprim neacademic, efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport ale acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ni le dorim!” susține șeful ANPC, într-o intervenție la Digi24.

Mizerie și gândaci în gențile livratorilor, firmele ar putea rămâne fără activitate

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate face demersurile necesare de a suspenda activitatea firmelor care efectuează livrările.

„În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități. Trebuie să știm că, degeaba avem platformele bine cunoscute sub umbrela cărora funcționează aceste livrări. Ele sunt operate de societăți comerciale românești, de SRL-uri care angajează aceste persoane. Aceste persoane nu au calificarea necesară, nu cunosc condițiile minime pentru a putea corespunde acestui job și atunci putem merge până la suspendarea activității acestor societăți comerciale, cu sancțiunile de rigoare” a adăugat Békési Csaba-Lajos

Activitatea livratorilor unde au fost descoperite neregulile au fost deja sancționată.

„Ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă, pentru că observăm că nu este specifică doar unui sector sau altuia din București” a mai spus președintele ANPC.

Clienții care descoperă astfel de nereguli sunt rugați să sesizeze ANPC și ceară livratorilor verificarea genților în care le transportă mâncarea.

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5 comentarii

  1. Poate ca erau clienti chinezi dornici sa li se livreze gandaci. Daca ar fi descoperit lilieci, tot asa le-ar fi blocat activitatea livratorilor?.

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  2. Gata, bey, daca conduceau cine trebuie interzicea curieratul, nepalezii si ceylonezii ! Asa vrea poporul roman suveran !

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  4. „Problemele vizează cazurile în care sunt descoperite mizerie și gândaci în gențile livratorilor.” Majoritatea livratorilor sunt fie niste pusti, fie straini. Ce va asteptai?

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