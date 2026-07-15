Moscova amenință din nou statele europene. Trupele străine din Ucraina vor fi considerate ținte legitime

Rusia le va considera o amenințare militară și, în consecință, le va trata ca pe ținte legitime, le-a declarat miercuri jurnaliștilor Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a șefului diplomeției ruse, citată de Reuters.

Aliații occidentali din coaliția „de voință” pro-Ucraina s-au întâlnit la Paris săptămâna aceasta și și-au reafirmat intenția de a desfășura o astfel de forță după încetarea ostilităților, pentru a proteja Ucraina și a o ajuta să-și regenereze forțele.

Aceștia au anunțat că în lunile care vor urma vor face exerciții militare pentru a demonstra capacitatea de acțiune a forței cunoscute sub numele de Forța Multinațională pentru Ucraina (MNF-U).

Orice desfășurare a forțe ale aliaților în Ucraina printr-un acord de pace, „inacceptabilă” pentru Rusia

„În acest context, dorim să reiterăm faptul că desfășurarea în Ucraina a oricăror contingente militare din țările așa-numitei «coaliții a celor dispuși» este inacceptabilă pentru țara noastră”, a declarat Zaharova.

„Repet: aceasta ar echivala, de facto, cu o intervenție străină și o escaladare a amenințărilor la adresa securității Rusiei. Am considera astfel de unități drept ținte militare legitime”, a reiterat ea.

Nu e prima oară când Rusia îi amenință pe Aliați.

Amenințări în reluare

Rusia a acuzat Armenia în urmă cu două luni pentru că i-a oferit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski o „platformă pentru remarci antiruseşti”, într-un nou semn al răcirii relaţiilor dintre Moscova şi Erevan, aliaţi tradiţionali.

În vizita sa la Erevan, Zelenski afirmase că Rusia se teme că „drone ar putea să survoleze Piaţa Roşie” din Moscova în timpul paradei anuale de 9 mai, care marchează victoria asupra Germaniei naziste. Pentru a-şi asigura liniştea la defilarea din 9 mai, preşedintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe liderul american Donald Trump, care a anunţat pe 8 mai seara un armistiţiu pentru zilele de 9, 10 şi 11 mai, indicând că atât Rusia, cât şi Ucraina au aderat la acesta.

Ulterior, Moscova l-a convocat pe ambasadorul Armeniei în Rusia pentru a-şi exprima protestul faţă de ceea ce a calificat drept „ameninţări teroriste la adresa Rusiei”, formulate de Zelenski la Erevan.

Tot în luna mai, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat că Moscova are informații că Ucraina ar urma să lanseze drone militare din Letonia și din alte state baltice. El a spus că Kievul a trimis deja dronele în Letonia și că serviciile de informații rusești pot identifica locurile de lansare ale acestora. Omologul său leton, Sanita Pavluta-Deslandes, a respins declarațiile lui Nebenzia și a spus că sunt „pură ficțiune”.