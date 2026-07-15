Moscova amenință din nou statele europene. Trupele străine din Ucraina vor fi considerate ținte legitime

Rusia le va considera o amenințare militară și, în consecință, le va trata ca pe ținte legitime, le-a declarat miercuri jurnaliștilor Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a șefului diplomeției ruse, citată de Reuters.
Aliații occidentali din coaliția „de voință” pro-Ucraina s-au întâlnit la Paris săptămâna aceasta și și-au reafirmat intenția de a desfășura o astfel de forță după încetarea ostilităților, pentru a proteja Ucraina și a o ajuta să-și regenereze forțele.
Aceștia au anunțat că în lunile care vor urma vor face exerciții militare pentru a demonstra capacitatea de acțiune a forței cunoscute sub numele de Forța Multinațională pentru Ucraina (MNF-U).
Orice desfășurare a forțe ale aliaților în Ucraina printr-un acord de pace, „inacceptabilă” pentru Rusia
„În acest context, dorim să reiterăm faptul că desfășurarea în Ucraina a oricăror contingente militare din țările așa-numitei «coaliții a celor dispuși» este inacceptabilă pentru țara noastră”, a declarat Zaharova.
„Repet: aceasta ar echivala, de facto, cu o intervenție străină și o escaladare a amenințărilor la adresa securității Rusiei. Am considera astfel de unități drept ținte militare legitime”, a reiterat ea.
Nu e prima oară când Rusia îi amenință pe Aliați.
Amenințări în reluare
Rusia a acuzat Armenia în urmă cu două luni pentru că i-a oferit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski o „platformă pentru remarci antiruseşti”, într-un nou semn al răcirii relaţiilor dintre Moscova şi Erevan, aliaţi tradiţionali.
În vizita sa la Erevan, Zelenski afirmase că Rusia se teme că „drone ar putea să survoleze Piaţa Roşie” din Moscova în timpul paradei anuale de 9 mai, care marchează victoria asupra Germaniei naziste. Pentru a-şi asigura liniştea la defilarea din 9 mai, preşedintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe liderul american Donald Trump, care a anunţat pe 8 mai seara un armistiţiu pentru zilele de 9, 10 şi 11 mai, indicând că atât Rusia, cât şi Ucraina au aderat la acesta.
Ulterior, Moscova l-a convocat pe ambasadorul Armeniei în Rusia pentru a-şi exprima protestul faţă de ceea ce a calificat drept „ameninţări teroriste la adresa Rusiei”, formulate de Zelenski la Erevan.
Tot în luna mai, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat că Moscova are informații că Ucraina ar urma să lanseze drone militare din Letonia și din alte state baltice. El a spus că Kievul a trimis deja dronele în Letonia și că serviciile de informații rusești pot identifica locurile de lansare ale acestora. Omologul său leton, Sanita Pavluta-Deslandes, a respins declarațiile lui Nebenzia și a spus că sunt „pură ficțiune”.
7 comentarii
Exista o vorba romaneasca ,atunci cand te amesteci in troca porcilor risti sa ai probleme ,asa ca atentionarea Rusiei este justificata si corecta .
Cui folosește toată ISTERIA din mass-media Europeana, cu propaganda:…”VIN RUSII”!.
Folosește 100% imperiului bancar mondial din industria militara de armament, precum a fost cu imperiul farmaceutic Covid de acum 4 ani !.
Cum arată in foto, nu e prea „sobra”
Lumea este condusa de Pentarhia Intunericului, societate satanica compusa din cele mai bogate familii de pe Terra in numar de 7-10. Toate statele occidentale si cele din Orientul Mijlociu si nu numai sunt conduse de presedinti, regi si guverne formate din indivizi santajabili care asculta doar ordinele primite de la Pentarhia Intunericului. Si de aceea aceste tari aloca banii contribuabililor pentru inarmarea Urcacaniei in razboiul dus impotriva Rusiei. Scopul Pentarhiei Intunericului fiind acela de a invinge Rusia pentru a o destrama si-i extermina in totalitate toata populatia. Pentru ca Rusia e foarte bogata in resurse de toate felurile dar mai ales este cea mai mare tara ortodoxa. De aceea acest razboi se va incheia cu Apasarea Butonului Rosu. Din cei doi combatani doar unul trebuie sa supravietuiasca, ori Pentarhia Intunericului, ori Rusia. Cale de impacare nu exista.
Păvluță-Deslandes? …asta-i hybrid, ca ‘rroiu’ glorio$$ emPapee, care are tătukăka merunez șî mămukă aldjezairiană?
Se pare că județele baltice n’-au învățat nimic din ceea ce au pățit… Iar Finlanda a învățat „lecția”, TEMPORAR, iar acu’ a uitat-o.
Domnia și Prostia se plătesc, ‘TO’DEAUNA!
*Maretia si glangomania Russiei a APUS* …
Westul & USA, AU DEJA SYSTEM PENTRU A DEVIA RACHETELE NUCLEARE ALE SOVIETICILOR / Rusiei-expansioniste, dar mai asteapta pana „SOVIETICII” devin panicati de FRICA …
Dealtfel, pana acum, acest razboi (cu moara de macinat carne-vie si EXPERIENTE militare („PE VIU” facute !) merge conform „graficului”, mai continua un pic in modul acesta de *copiii jucausi din lada de nisip*…
Cunoasteti desigur proverbul romanesc; Cand fratii se cearta si se bat intre ei, dusmanii chefuiesc si le daruiesc „combustibil” (nt continuarea certei…)*
Russia VA PIERDE iar Westul-SARLATAN va „implinii” Apocalipsa = GLOBALIZAREA TERREI …
Apocalipsa 20:10
Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.
Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde sunt fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi† zi şi noapte în vecii vecilor.
Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc.