Rusia atacă nave comerciale din Marea Neagră. Căpitanul uneia dintre nave a fost ucis

„Inamicul continuă să atace în mod deliberat navele civile din Marea Neagră. Ultimele ținte ale agresorului au fost două nave comerciale care se deplasau de-a lungul coridorului maritim sub pavilioanele Tanzaniei și Liberiei”, a declarat oficialul ucrainean.

Căpitanul navei sub pavilion tanzanian a fost ucis în atac. Echipajul format din 11 marinari a fost evacuat la țărm, iar trei dintre ei au fost răniți.

„Pentru a cincea zi consecutiv, Rusia și-a continuat teroarea împotriva infrastructurii portuare din Odesa Mare și a transportului maritim civil. Zi și noapte, inamicul atacă cu rachete balistice și drone, atacând în mod deliberat porturi, nave civile și persoane care mențin sectorul maritim în funcțiune”, transmite Autoritatea Porturilor Maritime Ucrainene (USPA), o companie de stat ucraineană care unește toate porturile ucrainene sub o singură administrație.

Rusia atacă nave comerciale și terorizează infrastructura portuară

Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina a declarat că Rusia a terorizat infrastructura portuară din zona metropolitană Odesa și transportul maritim civil timp de cinci zile consecutiv.

„Zi și noapte, inamicul lansează atacuri cu rachete balistice și drone, vizând în mod deliberat porturi, nave civile și persoanele care mențin industria maritimă în funcțiune”, a declarat ministerul, citat de NewsUkraine.

Un incendiu a izbucnit la bordul navei lovite de Rusia, iar eforturile de stingere a incendiilor sunt în curs de desfășurare.

„De la începutul acestui ultim val de atacuri rusești, nouă persoane au fost deja ucise”, se arată în comunicat.

Ministerul a făcut apel la comunitatea internațională să reacționeze decisiv și să protejeze libertatea de navigație.

Bilanț tragic

„În timpul atacului, o dronă inamică a lovit o navă civilă care arbora pavilionul Insulelor Marshall, avariind suprastructura navei. Un incendiu a izbucnit la bord. Din păcate, două persoane au fost ucise în atac”, a spus el.

Pe 13 iulie, numărul morților și al persoanelor rănite în atacul Rusiei asupra unei nave comerciale andocate într-un port din regiunea Odesa a crescut la cinci morți și 12 răniți.

Pe 11 iulie, doi șoferi au fost uciși și alte două persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra unui port din regiunea Odesa, care a avariat și mai multe camioane de marfă.

Pe 10 iulie, forțele rusești au atacat infrastructura portuară din regiunea Odesa, provocând incendii și ucigând o persoană.

Pe 19 iunie, drone rusești au atacat două nave civile în Marea Neagră. Un membru al echipajului de la bordul unei nave care arbora pavilion panamez a fost ucis, în timp ce alți doi au fost răniți.