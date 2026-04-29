UPDATE 12.45 La moțiunea de cenzură nu e prezent niciun ministru și nici Ilie Bolojan. De asemenea, nu e nici Sorin Grindeanu.

UPDATE, 12.38: A început citirea moțiunii de cenzură. Textul este citit de Petrișor Peiu, liderul sentatorilor AUR.

PSD și AUR îl acuză încă din titlul moțiunii pe Ilie Bolojan de „distrugerea economiei”, „sărăcirea populației” și „vânzarea frauduloasă a averii statului”. Inițiatorii susțin că actualul Guvern ar fi ajuns să confunde reforma cu înstrăinarea activelor strategice prin listările propuse pentru companii de stat precum CEC Bank, Hidroelectrica sau Romgaz.

PSD și AUR acuză Executivul că ar pregăti o „operațiune opacă”, prin care pachete din companii strategice ar urma să fie transferate către investitori selectați, prin mecanisme precum plasamentele accelerate, la prețuri subevaluate. Inițiatorii vorbesc despre pierderi de miliarde de lei pentru stat și diminuarea controlului statului în sectoare-cheie, în special în energie.

Documentul contestă și argumentele Guvernului legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Afirmă că jaloanele invocate nu impun vânzări rapide de active, ci permit alternative precum restructurarea.

Pe lângă criticile economice, moțiunea face o „radiografie” a situației bugetare și sociale. Guvernul este acuzat de creșterea taxelor, reducerea facilităților pentru diferite categorii socio-profesionale și scăderea puterii de cumpărare a românilor.

În plan social, documentul susține că măsurile guvernamentale ar fi afectat în mod direct categorii vulnerabile precum pensionarii, mamele sau angajații din sectorul public. Se vorbește despre scăderea putereii de cumpărare a cetățenilor și de creșterea tensiunilor sociale.

Moțiunea conține și critici de natură ideologică, acuzând Guvernul că ar promova un „progresism exacerbat” și că ar prelua fără discernământ politici externe, în detrimentul intereselor naționale.

Unul dintre pasajele documentului îl vizează direct pe premierul Ilie Bolojan, care este acuzat de utilizarea metaforei „șobolani”. Autorii moțiunii merg până la a face analogii cu „originea nazistă” a unor astfel de comparații.