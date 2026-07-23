NATO reasigură Bulgaria, dar localnicii vor ca avioanele SUA să plece

Iranul a amenințat Bulgaria, după ce guvernul de la Sofia a declarat că intenționează să găzduiască aeronave militare americane. Teheranul a avertizat Sofia că nu trebuie să permită ca teritoriul său să devină o bază de lansare pentru operațiuni împotriva Iranului. Colonelul Martin O’Donnell a declarat pentru Euronews că NATO este pregătită să apere Bulgaria în cazul în care aceasta ar fi atacată.

NATO: ”Vom apăra orice aliat împotriva oricărei amenințări”

Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al NATO, a declarat pentru Euronews că alianța este pregătită să își respecte angajamentele față de orice stat membru. „Am văzut deja că, atunci când Iranul a lansat rachete către Turcia, un aliat NATO, alianța a intervenit pentru apărare. Vom continua să apărăm orice aliat împotriva oricărei amenințări venite din partea Iranului sau a oricărui alt actor la adresa acestei alianțe defensive”.

Teheranul acuză Sofia că ar putea deveni ”complice” la atacuri

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că orice acțiune care ar permite atacuri americane împotriva Iranului ar reprezenta implicare în ceea ce el a descris drept ”agresiune și crime de război”. El a cerut Bulgariei să nu devină ”complice al agresorilor și al celor care încalcă dreptul internațional”, potrivit presei de stat iraniene, citată de Novinite.

Avertismentul vine după ce guvernul bulgar a înaintat Parlamentului o propunere pentru aprobarea desfășurării la baza de la Bezmer a opt aeronave americane Boeing KC-135 Stratotanker, a echipajelor acestora, plus 250 de militari americani cu arme și muniție individuală, precum și echipamentele aeroportuare aferente.

Diplomat bulgar: statelor mici le este greu să refuze SUA

Diplomatul bulgar Lyubomir Kyuchukov (fost ministru-adjunct de Externe și ambasador în Marea Britanie) a declarat pentru Nova News, preluată de Novinite, că principala diferență dintre solicitarea actuală și cea anterioară este că scopul desfășurării a fost declarat în mod deschis. Dar apare o întrebare foarte serioasă, spune el. ”Nimeni nu contestă faptul că aceste acțiuni militare nu au nimic de-a face cu dreptul internațional. Statele membre ale UE au fost lăsate să ia propriile decizii în ceea ce privește cooperarea cu Washingtonul. Statele europene cu putere economică și de influență mai mare, precum Spania, au refuzat solicitări similare din partea SUA. Pentru statele mai mici, acest lucru este dificil.

Petiție împotriva avioanelor SUA

Locuitorii comunei Bezmer au lansat o petiție împotriva desfășurării unor aeronave americane de realimentare la baza militară din apropiere. Ei se tem că asta ar putea transforma regiunea într-o potențială țintă a Iranului. Inițiativa a fost anunțată de primarul localității Bezmer, care a declarat că sprijinul pentru petiție se extinde deja în întreaga regiune Yambol. ”Oamenii din sat sunt îngrijorați deoarece nu există garanții clare pentru securitatea localității în sine”, a spus primarul. ”Auzim că rachetele iraniene pot ajunge la o țintă în câteva minute. Nu știm ce sistem ar putea să le intercepteze, deoarece Bulgaria nu dispune de echipamente modernizate capabile să oprească astfel de rachete”.

În Bulgaria există mai multe partide naționaliste cu orientare pro-rusă. La ultimele alegeri, doar unul dintre acestea – Renașterea – a reușit să depășească pragul electoral. Însă Partidul Bulgaria Progresistă, a premierului Rumen Radev, a încercat să atragă aceste voturi. Pentru a-și menține acest capital electoral, Radev a adoptat poziții considerate pro-ruse. Pe 14 iulie, Radev a anunțat că Bulgaria se retrage din Coaliția de Voința pentru Ucraina. ”Nu cred că locul Bulgariei este în Coaliția de Voință. Nu facem parte dintr-o coaliție care face presiuni pentru continuarea ajutorului financiar și militar către Ucraina”, a spus el. La fel, Radev a solicitat Statelor Unite sa retragă avioanele de realimentare care staționau pe aeroportul principal al capitalei. Acum, aceste avioane revin in Bulgaria pe un aeroport militar, însă stârnesc aceeași nemulțumire în rândul populației.