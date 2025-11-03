Nazare: Creșterea accizelor a afectat consumul

Creșterea accizelor la benzină, motorină, alcool și țigări a dus la reducerea consumului, recunoaște ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul spune că efectele acestei scăderi vor fi mai vizible abia spre finalul anului, iar autoritățile urmăresc să transmită mesaje echilibrate pentru a nu afecta și mai mult economia.

Întrebat la Antena 3 despre motivul pentru care veniturile din accize au scăzut în ciuda majorării acestora, ministrul a explicat:

„La accize am avut în aceste trei luni un efect al anunţului. Deci, din momentul în care am anunţat deciziile, am avut o cheltuială mai mare, am încasa mai mult, după care am avut un recul oarecum aşteptat.”

De asemenea, Nazare a confirmat și scăderea consumului, însă a precizat că este prea devreme pentru a evalua impactul exact al acestei scăderi. Efectele vor putea fi analizate abia spre finalul anului, pentru a se vedea cât se mențin pe termen lung.

Mesaje echilibrate pentru economie

Ministrul Finanțelor a subliniat că este important să fie transmise mesaje echilibrate în această perioadă, pentru a nu se ajunge la o criză mai mare prin săderea drastică a consumului.

„Trebuie să dăm un echilibrat. În primul rând, în continuare avem o prognoză de creştere pentru 2025, dar e o creştere mică, da. Comisiile de prognoză au anunţat un 0,6% creştere pe acest an, dar avem şi o prognoza optimistă pentru anul viitor. Da, este 1,2%. Proiectăm un buget pentru 2026 cu un PIB de peste 2.000 de miliarde şi cu 10 miliarde în granturi, deci 10 miliarde în granturi pentru anul viitor. Aceste granturi, sume nerambursabile, se vor reflecta în creşterea economiei. Şi nu sunt singurele măsuri pe care le gândim în zona de relansare”, a spus oficialul.

Creșterea accizelor și efectele prevăzute

Primul pachet de măsuri adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului, intrat în vigoare la 1 august, a majorat accizele la mai multe produse, inclusiv benzină, motorină, alcool și țigări. Nivelul accizelor a crescut în medie cu aproximativ 10%, iar o nouă creștere de 10% este programată pentru 1 ianuarie 2026.

  1. Daca cresti accize, taxe, impozite reduci consumul. E foarte simplu, veniturie fiind aceleasi iar preturile mai mari, poti cumpara mai putin.
    Nu stiu daca statul castiga mai mult daca ia mult din vanazri mai putin der incarcate cu taxe mai mari sau daca ia mai mult vanzand mai mult cu taxe mai mici.
    Cert este ca economia scade. Vanzai/cumparari mai putine inseamna cerere redusa care se regaseste in economie in productie scazuta in cascada. Adica drumul spre recesiune.
    Si care inseamna somaj. Dar de asta nu le pasa conducatorilor niciunei tari UE. Poate doar Orban „cel rau” mai pune pe primul loc interesul cetatenilor pe care-i conduce.

