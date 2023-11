Nici picior de ultras la meciul naționalei cu Israel

Pe 19 noiembrie, la Felcsut în Ungaria, casa echipei Puskas Akatemia, se pare favorita premierului Viktor Orban, se va juca meciul cel mai important al naționalei României din preliminariile EURO 2024. În premieră, la acest turneu, vor fi prezente 24 de națiuni, ceea ce înseamnă că pentru prima dată, din fiecare grupă vor merge direct în Germania primele două clasate. România este la acest moment, înaintea ultimelor două etape din preliminarii, lider în grupa I, dar acest lucru nu îi garantează nimic. Mai are de jucat cu Israel, pe 18 noiembrie, pe teren neutru (în Ungaria) și pe 21 noiembrie, acasă, cu Elveția. România are 16 puncte din opt meciuri, Elveția e pe locul 2 cu 15 din șapte partide, iar pe 3 se află Israel, 11 puncte din șase partide. De reținut că partidele cu reprezentativele din Kosovo și Elveția nu s-au putut desfășura din cauza conflictului din Gaza, așa că acestea vor avea loc pe 12, respectiv 15 noiembrie. De aceea, Israel are încă șanse serioase pentru locul 2. Meciul cu Israel se va juca pe un teren care nu se prezintă în cele mai bune condiții dar, foarte important, cu spectatori. Capacitatea micuței arene este de 3800 de locuri, românii primind de la federația israeliană doar 462 de bilete (doar 12 la sută)! Ele au fost deja epuizate numai prin vânzare online pe site-ul federației israeliene în patru ore și după ce posesorii lor au îndeplinit condiții foarte severe impuse de partea israeliană. Condiții greu de înțeles și de acceptat și care au determinat o aliniere incredibilă din partea tuturor grupărilor ultras, ale cluburilor sau special ale echipei naționale, începând cu gruparea „Uniți sub tricolor“, să boicoteze partida, astfel că nu va fi efectuată nici măcar o deplasare organizată. De altfel, ar fi fost și greu pentru că biletele au fost vândute numai individual. Iată și explicația ultrașilor din gruparea Uniți sub tricolor referitoare la motivele acestui boicot:

„Comunicat PELUZA NAȚIONALEI:

Noi, suporterii români care compunem Peluza Naționalei, prin prisma valorilor după care ne ghidăm și pe care le considerăm primordiale în activitatea noastră, cum ar fi coerența și consecvența în acțiuni, gândire și mentalitate ultras, ne vedem puși în situația extrem de neplăcută de a fi nevoiți să nu putem asista la meciul dintre Israel și România, care se va desfășura pe teren neutru, în niste condiții draconice și totalitare de securitate și achiziționare a biletelor de acces pe stadion.

O deplasare îndelung așteptată, peste care ulterior a planat o serie interminabilă de incertitudini în ceea ce privește locația și decizia de a se juca fără sau cu spectatori, bucurându-ne finalmente că meciul va avea loc cu tribunele deschise.

Pregătindu-ne temeinic deplasarea la Ierusalim și apoi Felcsút, am luat ieri act cu mare dezamăgire și frustrare la anunțul despre condițiile în care pot fi achiziționate biletele de meci, ca niciodată de stricte și total contrare principiilor noastre de la care nu ne-am abătut niciodată.

În fapt, conform anunțului despre procesul de comercializare a biletelor, acestea pot fi comandate exclusiv individual, nominal și mai ales cu imperativitatea de a crea un cont de suporter pe site-ul Federației Israeliene de Fotbal, unde este instituită obligativitatea de a trimite în clar o imagine cu documentul care conține toate datele cu caracter personal, fie carte de identitate sau pașaport.

O măsură pe care o considerăm abuzivă, excesivă și arbitrară, cu scop clar de filare și monitorizare, cu care nu ne-am mai confruntat niciodată la vreun meci și care aduce aminte de celebrul ‘tessera del tifoso’, propunere inițiată în Italia în urmă cu mai mult de un deceniu și încercată ulterior sub alte nume și în alte câteva state, metodă de supraveghere care a dus la situația în care majoritatea peluzelor italiene, pe considerente de mentalitate ultras, au refuzat să mai activeze pe stadion, boicotând deplasările sau toate meciurile propriei echipe, după caz.

Cum din perspectiva noastră, ultras înseamnă libertate și conform mentalității după care ne ghidăm, această valoare este de netăgăduit, argumentele de a nu gira și legitima aceste masuri totalitare au prevalat pasiunii și dorinței de a fi omniprezenți alături de națională, oricât de greu a fost să luam această decizie.

Situațiile asemănătoare sau comparabile cu care ne-am confruntat în trecut, periclitând idealul libertății și care ne-au făcut să nu ne putem abate niciodată de la acest principiu sfânt, ne-au servit ca argumente în analiza prelungită a acestei circumstanțe. Ar fi de enumerat printre ele:

– condițiile de acces pe stadioane în pandemie și instituirea ulterioară a Certificatului Verde: după o perioadă lungă în care stadioanele au fost total închise, au urmat câteva luni în care se putea accede la meciuri acceptând niște norme abuzive ca procent redus de spectatori, control pseudo-medical la intrare, distanțarea fizică de alți spectatori sau obligativitatea purtării unei măști (motiv pentru care apoi, s-au dat interdicții pe stadion pe banda rulantă pentru acoperirea feței).

Ulterior, s-a trecut la perioada Green Pass, în care s-au ridicat toate acele sancțiuni abuzive și fără temei, accesul în stadioane fiind condiționat de obligativitatea unui vaccin, un alt abuz inimaginabil. Așa cum atunci nu am girat deloc toate aceste experimente abuzive de control și restricționare a suporterilor, n-o putem face nici acum.

– monitorizare și condiționat accesul pe stadion în funcție de fotografierea documentelor cu date cu caracter personal: nu demult, Jandarmeria Română a încercat o metodă abuzivă împotriva suporterilor din peluze, condiționând accesul în stadion doar după acordul de a fi fotografiat și filmat cu documentele personale în dreptul feței, prin corturi militare. Așa cum atunci am condamnat public și activ aceste masuri totalitare și ilegale, refuzând să trecem prin aceste ‘filtre’, nu ne putem abate nici acum de la acest principiu.

– confirmarea și validarea comenzilor de bilete, după analiza datelor și documentelor cu caracter personal: la acest meci, plasarea comenzii pe site-ul de bilete și achitarea ei, după crearea unui cont și încărcarea documentelor personale, probabil nu garantează primirea unui bilet, ca la orice alt eveniment.

Biletele vor putea fi trimise de-abia după confirmarea și verificarea comenzii, dar mai ales a documentelor personale care să fie aprobate și probabil să corespundă cu tiparul de spectator care să fie admis de cei însărcinați cu monitorizarea lor, biletele urmând să fie trimise aplicanților cu cel mult 48 ore înainte de meci, chiar dacă ar fi comandate cu multe zile înainte.

– oferirea tuturor datelor cu caracter personal serviciilor israelien: deși e de înțeles strictețea cu care Mossad și serviciile secrete israeliene tratează orice subiect conex în ultima perioadă, nu admitem să fim obligați să le punem la dispoziție, prin intermediul și sub umbrela Federației Israeliene de Fotbal, documentele personale pentru analiză amănunțită și baze de date, care probabil ar fi ulterior trimise și confruntate inclusiv cu autoritățile de pe același palier din țara noastră. Suntem suporteri, nu teroriști!

Deși acest meci presupune o situație excepțională, toate aceste argumente enumerate anterior, precum și altele secundare, coroborate cu nenumăratele antecedente în care în numele securității și siguranței sporite am avut parte de suprimarea gravă a libertății cetățenești și ca suporteri, precum și multe abuzuri de neacceptat tot justificate astfel, ne fac să fim cât se poate de reticenți.

În măsura în care am fi fost incoerenți cu principiile noastre și am fi făcut aceste compromisuri majore, comandându-ne biletele de meci indiferent de condiții, ar fi fost previzibil ca ulterior, să constatăm că prin multiplele filtre de securitate, unora dintre noi să le fie în mod nejustificat:

– refuzată aprobarea și validarea comenzilor de bilete în zilele dinaintea meciului;

– refuzat sau îngrădit accesul în țara vecină;

– refuzat sau condiționat accesul pe stadion;

În toate aceste potențiale situații, deși cu organizare solidariza cu oricine dintre noi care ar fi avut parte de aceste restricții și probabil implicit să nu mai fi ajuns pe stadion, situație în care ne-am fi alterat mentalitatea, realizând unele compromisuri majore, ajungând tot la același rezultat dar cu o dezamăgire și sentiment de revoltă cu mult mai mare în rândul tuturor.

Așa cum afirma un mare român și un simbol al luptei pentru libertate în România antedecembristă, în persoana lui Corneliu Coposu, ‘negociem orice, dar nu negociem principii!’. Considerăm ca ultrași că e primordială consecvența și coerența, mai ales când este adusă în discuție libertatea, un ideal mai presus de orice. Ca atare, refuzând aceste măsuri neconforme cu mentalitatea noastră, ne vedem puși în situația de a nu putea fi prezenți la acest meci. PELUZA NAȚIONALEI”.