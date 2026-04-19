Nicu Ștefănuță: În România trebuie ras tot, un moment Ungaria

„Un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbat radical, din temelii”, crede Nicu Ștefănuță.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Nicu Ștefănuță: În România trebuie ras tot, un moment Ungaria

„Un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbat radical, din temelii”, crede Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul român Nicu Ștefănuță a discutat despre criza politică în care acesta consideră că România a intrat o dată cu jocurile PSD prin care vor să-l dea jos pe premierul Ilie Bolojan. Ștefănuță consideră că sistemul politic din țară are nevoie de o resetare totală, similară cu cea simțită pe propria piele de Viktor Orban în Ungaria.

„La o săptămână după ce Ungaria ne-a demonstrat că se poate, România intră într-o criză politică ce nu va rezolva nimic”, a scris Nicu Ștefănuță pe Facebook.

Acesta consideră că politicienii din țară nu reprezintă populația. Totodată, acesta crede că politicienii au obligat populația la un soi de dragoste cu sila prin folosirea de milioane de euro de la stat pentru propagandă și prin stabilirea de praguri electorale prea mari.

„În acest moment politica nu mai reprezintă pe oameni. Se reprezintă strict pe ei, pe șefii de partid. Ei vorbesc de procente, nu de oameni.

Procente pe care le-au luat cu japca, protejați de praguri electorale, de control de stat și de milioane de euro de la noi. Legitimitate cu sila.”

„Trebuie ras tot”

Europarlamentarul crede că sistemul politic din România are nevoie de un „moment Ungaria”, în care să fie o schimbare puternică de rânduri.

„Eu cred că România trebuie schimbată nu doar pe alocuri, ci trebuie ras tot.

Ce ne trebuie?

Un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbat radical, din temelii.

În care nu mai există scuze că ‘nu se poate’ și că ‘nu pot’.”

Grindeanu vrea să scape de Bolojan

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro