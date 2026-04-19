Nicu Ștefănuță: În România trebuie ras tot, un moment Ungaria

„La o săptămână după ce Ungaria ne-a demonstrat că se poate, România intră într-o criză politică ce nu va rezolva nimic”, a scris Nicu Ștefănuță pe Facebook.

Acesta consideră că politicienii din țară nu reprezintă populația. Totodată, acesta crede că politicienii au obligat populația la un soi de dragoste cu sila prin folosirea de milioane de euro de la stat pentru propagandă și prin stabilirea de praguri electorale prea mari.

„În acest moment politica nu mai reprezintă pe oameni. Se reprezintă strict pe ei, pe șefii de partid. Ei vorbesc de procente, nu de oameni.

Procente pe care le-au luat cu japca, protejați de praguri electorale, de control de stat și de milioane de euro de la noi. Legitimitate cu sila.”

„Trebuie ras tot”

Europarlamentarul crede că sistemul politic din România are nevoie de un „moment Ungaria”, în care să fie o schimbare puternică de rânduri.

„Eu cred că România trebuie schimbată nu doar pe alocuri, ci trebuie ras tot.

Ce ne trebuie?

Un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbat radical, din temelii.

În care nu mai există scuze că ‘nu se poate’ și că ‘nu pot’.”

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.