PSD îi va da lui Bolojan 72 de h să demisioneze SURSE

Celor 5.000 de membri social-democrați li se va pune în față, luni, scenariul de a-i retrage sprijinul premierului Bolojan. Apoi, PSD îi va da termen 72 de ore lui Ilie Bolojan să facă un pas în spate. Adică până joi, când va avea loc ședința de Guvern.
Dacă nu va face asta, Sorin Grindeanu își retrage cei șase miniștri plus vicepremierul din Guvern. Nu vor retrage și secretarii de stat sau prefecții, adaugă sursa.
„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.
Totuși, Sorin Grindeanu a anunțat că în cazul în care partidul va decide retragerea din acordul coaliției de guvernare, acest lucru va duce la o reconfigurare a tuturor funcțiilor negociate, adică inclusiv a celei de președinte al Camerei Deputaților, pe care o conduce.
„Orice protocol care are la bază alianțe între patru partide politice a însemnat funcție de prim-ministru și toate celelalte, împărțire în cadrul coaliției pentru funcția de președinte la Senat, președinte la Cameră, toate aceste lucruri au fost urmarea unui protocol. Evident că renunțarea la acest protocol duce la renegociere”, a spus Grindeanu.
Mai mult, PSD nu va aștepta 45 de zile până expiră interimatul miniștrilor puși de premier, iar abia apoi să voteze o moțiune, ci ia în calcul să voteze o moțiune, dacă va fi depusă, înainte.
Ce prevede Constituția
Art 85
(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.
Detaliile consultării
PSD a stabilit ora și locul pentru ședința în care ar urma să ceară plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Surse politice au precizat pentru Cotidianul că votul va avea loc luni, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului. Aproximativ 200 de membri vor fi prezenți fizic în sală, în timp ce restul, până la aproximativ 5.000, vor luat parte la consultare prin video call. Aceleași surse au precizat că partidul va dezvolta scenariile de lucru de după data de 20 aprilie după ce va avea loc votul de luni.
30 comentarii
Disperat ca pierde sinecurile , cascavalul , averi nemuncite , PSD si clanurile din spatele lor , este dispus sa ingroape definitiv ROMANIA ! La propriu ! A devenit foarte periculos !
Este unu pe-aici care de ani de zile imi foloseste numele (Dudu), comentand in sens invers. M-am semnat Dudu2, a semnat si el Dudu2, si tot asa, se tine dupa mine. Nu e singurul, sunt gramada de baieti cu normã care cloneaza numele altora ca sa comenteze fix pe dos, cu asta se ocupã.. Acuma ma intreaba daca nu mi-e rusine ca i-am furat numele.. Tupeu. Mie mi se sterg 3 comentarii din 5, astuia i se publica toate.. Eu injur „puterea”, el o laudã .. La asa stil de propaganda parsiva nici nea’ Ceascã nu cred ca s-a gandit…
OK. Și ce punem în loc? Nu am auzit de negociere pentru altă majoritate.
Ăștia dimineața demolează casa și seara se întreabă unde or să doarmă.
Facem reforme dar să nu se schimbe nimic.
PSD-ul si hAUR au intrat in „mod panica” deci face bine ceea ce face.
Când să-i rada pe specialii care cumulează pensia nesimțită cu salariul nesimțit la stat degeaba, PSD-istii părăsesc corabia! Succesuri hoți! Dacă nici șeful mafioților nu-i știa pe bieții „deștepți”, atunci cine?
„Bătăi între calici..lângă cadavrul bugetului..”
Cei care l iubesc așa mult ,comentând ca idiotii .. să l ia acasă pe bolojan ! Acesta bufniță..
Dupa care PSD vor descoperi ca Baluta nu mai ofera anestezie politica. Comendabil!
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat azi oficial că AUR nu va semna și nici nu va iniția o Moțiune de Cenzura mai devreme de jumătatea lunii Mai și că PSD poate să-și introducă propria Moțiune de Cenzura daca vrea sa demită mai repede Guvernul Ilie SARACIE !.
Da pentru ce-i dați 72 de ore, ca să mai dea vreo OUG să ne nenorocească de tot? Afară în secunda doi!
Nenorocește pantofarii?
fost plop si ai ajuns dud?
Dudule ,nu ți-e rușine să postezi cu numele altuia?Ce vrei sa demonstrezi?
Să rămână PSD să conducă singuri! Să vedem ce fac! Că lipitorile astea știu doar să sugă, nu să producă! Vor duce țara-n gard!Deja au dus tara in gard. Acum lupta la baioneta, dupa ce ne-a redresat cat de cat Bolojan, pt a-si pastra sinecurile, chiar daca asta inseamna sa arunce tara, definitiv, in prapastie. Pt ei, nu tara si romanii sunt importanti, ci sinecurile buzunarelor proprii.
Asta e daca nu s-a aplicat punctul 8 de la Timisoara si legea lusteatiei a lui Ticu Dumitrescu. PSD fost PCR, vrea iar sa distruga tara asa cum stie cel mai bine in ultimii 35 de ani…mineriade, fugarirea regelui Mihai, Mai animalule, proprietatra privata e un moft, etc
PSD a fost cel care s-a opus continuu la adevaratele reforme. A fost de acord numai cu marirea taxelor, pt a-l submina pe Bolojan. pesedistii au avut in plan demiterea lui Bolojan, inca de la inceput. L-au lasat doar sa mareasca taxele, iar acum, cand vrea sa se atinga de sinecuri, vor sa-l dea jos cu tot cu USR care-i incurca cel mai tare la furat.
Bai adunatura de maf….ioti, ii spuneți voi sa paraseasca palatul Victoria. Cu ce drept? Ce tupeu au! Daca psd si aur darama guvernul si fac alt guvern, pana in 2028 praful se alege de noi. Dar na, la 50% sustinere de vot, ce pretenții sa ai. Asta este urmarea lipsei de educație, in tara in care maf….iotii sunt mai apreciati decat oamenii corecti.
si uite asa pesedeu’ si-a semnat sentinta! nimeni nu ii mai crede ca fac asta in interesul tarii, e o miscare disperata de a securiza electorat. asteptam 2028 sa ii trimitem in lada istoriei!
S-a prabusit consumul pentru ca nu se mai injecteaza bani proveniti din imprumuturi.Mare haha…lepre sunteți voi PSD ul.
– pesede grup infractional organizat
Fals. A se citi rechizitoriul din dosarul Revoluției, toate variantele
Când și noi in rând cu Lumea, ne cântă prohodul Ciuma! Să cânte Ciuma Roșie până dă ortul popii, că ăsta este adevărul. Deasupra sediului din Kiseleff cucuvelele si-au făcut deja cuib. (Cucuveaua – pasărea mortului).
72 ore care vor fi extinse la un an,un an jumate…tot surse
Grindeanu zici ca e Trump in budigai
Eu as iesi in strada. Sa vada pesedeau ca nu au susținerea oamenilor.
Și ai tu cu ong-urilensorosjiste, cu ceilalti useroizi în frunte cu falsul liberal.Bolojan? Hai sa vedem niște anticipate, apoi sa ne dam importanta!
cei ca tine sunt mai multi. Dar si mai destepti??
poporul ce munceste in lumea reeala ii da termen PSD, 12 ore sa treaca in opozitie. Nu veti lua mai mult de 14%, in urmatoarele alegeri! Ruszkik haza!
Bolo merge mai departe si ia totul de pe voi, iar pesedeaua trece in opozitie, langa AUR, PACE, POT, SOS. Misto, la urmatoarele alegeri vor face 10%, hahaha !
…io i-aș da 48 dă haș lu’ Bolo’…
Nu demisiona Bolojane ca-l superi pe Macron. Ce naiba nu pricepi?