PSD îi va da lui Bolojan 72 de h să demisioneze SURSE

Celor 5.000 de membri social-democrați li se va pune în față, luni, scenariul de a-i retrage sprijinul premierului Bolojan. Apoi, PSD îi va da termen 72 de ore lui Ilie Bolojan să facă un pas în spate. Adică până joi, când va avea loc ședința de Guvern.

Dacă nu va face asta, Sorin Grindeanu își retrage cei șase miniștri plus vicepremierul din Guvern. Nu vor retrage și secretarii de stat sau prefecții, adaugă sursa.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Totuși, Sorin Grindeanu a anunțat că în cazul în care partidul va decide retragerea din acordul coaliției de guvernare, acest lucru va duce la o reconfigurare a tuturor funcțiilor negociate, adică inclusiv a celei de președinte al Camerei Deputaților, pe care o conduce.

„Orice protocol care are la bază alianțe între patru partide politice a însemnat funcție de prim-ministru și toate celelalte, împărțire în cadrul coaliției pentru funcția de președinte la Senat, președinte la Cameră, toate aceste lucruri au fost urmarea unui protocol. Evident că renunțarea la acest protocol duce la renegociere”, a spus Grindeanu.

Mai mult, PSD nu va aștepta 45 de zile până expiră interimatul miniștrilor puși de premier, iar abia apoi să voteze o moțiune, ci ia în calcul să voteze o moțiune, dacă va fi depusă, înainte.

Ce prevede Constituția

Art 85

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Detaliile consultării

PSD a stabilit ora și locul pentru ședința în care ar urma să ceară plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Surse politice au precizat pentru Cotidianul că votul va avea loc luni, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului. Aproximativ 200 de membri vor fi prezenți fizic în sală, în timp ce restul, până la aproximativ 5.000, vor luat parte la consultare prin video call. Aceleași surse au precizat că partidul va dezvolta scenariile de lucru de după data de 20 aprilie după ce va avea loc votul de luni.