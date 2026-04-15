PSD îi va da lui Bolojan 72 de h să demisioneze SURSE

În urma rezultatului consultării interne a PSD, social-democrații îi vor retrage sprijinul premierului Bolojan, apoi îi vor da 72 de ore să demisioneze. Altfel, pasul 2 este să își retragă miniștrii.

De Elena Crangasu
PSD îi va da lui Bolojan 72 de h să demisioneze SURSE

În urma rezultatului consultării interne a PSD, social-democrații îi vor retrage sprijinul premierului Bolojan, apoi îi vor da 72 de ore să demisioneze. Altfel, pasul 2 este să își retragă miniștrii.

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de h pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

Celor 5.000 de membri social-democrați li se va pune în față, luni, scenariul de a-i retrage sprijinul premierului Bolojan. Apoi, PSD îi va da termen 72 de ore lui Ilie Bolojan să facă un pas în spate. Adică până joi, când va avea loc ședința de Guvern.

Dacă nu va face asta, Sorin Grindeanu își retrage cei șase miniștri plus vicepremierul din Guvern. Nu vor retrage și secretarii de stat sau prefecții, adaugă sursa.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Totuși, Sorin Grindeanu a anunțat că în cazul în care partidul va decide retragerea din acordul coaliției de guvernare, acest lucru va duce la o reconfigurare a tuturor funcțiilor negociate, adică inclusiv a celei de președinte al Camerei Deputaților, pe care o conduce.

„Orice protocol care are la bază alianțe între patru partide politice a însemnat funcție de prim-ministru și toate celelalte, împărțire în cadrul coaliției pentru funcția de președinte la Senat, președinte la Cameră, toate aceste lucruri au fost urmarea unui protocol. Evident că renunțarea la acest protocol duce la renegociere”, a spus Grindeanu.

Mai mult, PSD nu va aștepta 45 de zile până expiră interimatul miniștrilor puși de premier, iar abia apoi să voteze o moțiune, ci ia în calcul să voteze o moțiune, dacă va fi depusă, înainte.

Ce prevede Constituția

Art 85

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.

Detaliile consultării

PSD a stabilit ora și locul pentru ședința în care ar urma să ceară plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Surse politice au precizat pentru Cotidianul că votul va avea loc luni, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului. Aproximativ 200 de membri vor fi prezenți fizic în sală, în timp ce restul, până la aproximativ 5.000, vor luat parte la consultare prin video call. Aceleași surse au precizat că partidul va dezvolta scenariile de lucru de după data de 20 aprilie după ce va avea loc votul de luni.

Distribuie articolul pe:

30 comentarii

  1. Disperat ca pierde sinecurile , cascavalul , averi nemuncite , PSD si clanurile din spatele lor , este dispus sa ingroape definitiv ROMANIA ! La propriu ! A devenit foarte periculos !

    Răspunde

  2. Este unu pe-aici care de ani de zile imi foloseste numele (Dudu), comentand in sens invers. M-am semnat Dudu2, a semnat si el Dudu2, si tot asa, se tine dupa mine. Nu e singurul, sunt gramada de baieti cu normã care cloneaza numele altora ca sa comenteze fix pe dos, cu asta se ocupã.. Acuma ma intreaba daca nu mi-e rusine ca i-am furat numele.. Tupeu. Mie mi se sterg 3 comentarii din 5, astuia i se publica toate.. Eu injur „puterea”, el o laudã .. La asa stil de propaganda parsiva nici nea’ Ceascã nu cred ca s-a gandit…

    Răspunde

  3. OK. Și ce punem în loc? Nu am auzit de negociere pentru altă majoritate.
    Ăștia dimineața demolează casa și seara se întreabă unde or să doarmă.
    Facem reforme dar să nu se schimbe nimic.

    Răspunde

  5. Când să-i rada pe specialii care cumulează pensia nesimțită cu salariul nesimțit la stat degeaba, PSD-istii părăsesc corabia! Succesuri hoți! Dacă nici șeful mafioților nu-i știa pe bieții „deștepți”, atunci cine?

    Răspunde

  7. Cei care l iubesc așa mult ,comentând ca idiotii .. să l ia acasă pe bolojan ! Acesta bufniță..

    Răspunde

  9. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat azi oficial că AUR nu va semna și nici nu va iniția o Moțiune de Cenzura mai devreme de jumătatea lunii Mai și că PSD poate să-și introducă propria Moțiune de Cenzura daca vrea sa demită mai repede Guvernul Ilie SARACIE !.

    Răspunde

  10. Da pentru ce-i dați 72 de ore, ca să mai dea vreo OUG să ne nenorocească de tot? Afară în secunda doi!

    Răspunde

    3. Dudule ,nu ți-e rușine să postezi cu numele altuia?Ce vrei sa demonstrezi?

  11. Să rămână PSD să conducă singuri! Să vedem ce fac! Că lipitorile astea știu doar să sugă, nu să producă! Vor duce țara-n gard!Deja au dus tara in gard. Acum lupta la baioneta, dupa ce ne-a redresat cat de cat Bolojan, pt a-si pastra sinecurile, chiar daca asta inseamna sa arunce tara, definitiv, in prapastie. Pt ei, nu tara si romanii sunt importanti, ci sinecurile buzunarelor proprii.

    Răspunde

  12. Asta e daca nu s-a aplicat punctul 8 de la Timisoara si legea lusteatiei a lui Ticu Dumitrescu. PSD fost PCR, vrea iar sa distruga tara asa cum stie cel mai bine in ultimii 35 de ani…mineriade, fugarirea regelui Mihai, Mai animalule, proprietatra privata e un moft, etc

    Răspunde

  13. PSD a fost cel care s-a opus continuu la adevaratele reforme. A fost de acord numai cu marirea taxelor, pt a-l submina pe Bolojan. pesedistii au avut in plan demiterea lui Bolojan, inca de la inceput. L-au lasat doar sa mareasca taxele, iar acum, cand vrea sa se atinga de sinecuri, vor sa-l dea jos cu tot cu USR care-i incurca cel mai tare la furat.

    Răspunde

  14. Bai adunatura de maf….ioti, ii spuneți voi sa paraseasca palatul Victoria. Cu ce drept? Ce tupeu au! Daca psd si aur darama guvernul si fac alt guvern, pana in 2028 praful se alege de noi. Dar na, la 50% sustinere de vot, ce pretenții sa ai. Asta este urmarea lipsei de educație, in tara in care maf….iotii sunt mai apreciati decat oamenii corecti.

    Răspunde

  15. si uite asa pesedeu’ si-a semnat sentinta! nimeni nu ii mai crede ca fac asta in interesul tarii, e o miscare disperata de a securiza electorat. asteptam 2028 sa ii trimitem in lada istoriei!

    Răspunde

  16. S-a prabusit consumul pentru ca nu se mai injecteaza bani proveniti din imprumuturi.Mare haha…lepre sunteți voi PSD ul.

    Răspunde

    1. Fals. A se citi rechizitoriul din dosarul Revoluției, toate variantele

  18. Când și noi in rând cu Lumea, ne cântă prohodul Ciuma! Să cânte Ciuma Roșie până dă ortul popii, că ăsta este adevărul. Deasupra sediului din Kiseleff cucuvelele si-au făcut deja cuib. (Cucuveaua – pasărea mortului).

    Răspunde

    1. Și ai tu cu ong-urilensorosjiste, cu ceilalti useroizi în frunte cu falsul liberal.Bolojan? Hai sa vedem niște anticipate, apoi sa ne dam importanta!

  21. poporul ce munceste in lumea reeala ii da termen PSD, 12 ore sa treaca in opozitie. Nu veti lua mai mult de 14%, in urmatoarele alegeri! Ruszkik haza!

    Răspunde

  22. Bolo merge mai departe si ia totul de pe voi, iar pesedeaua trece in opozitie, langa AUR, PACE, POT, SOS. Misto, la urmatoarele alegeri vor face 10%, hahaha !

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro