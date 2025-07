Nicușor Dan, acuzat de abuz de un fost ministru al Justiției

Raluca Prună, fost ministru al Justiției, din partea USR, îl acuză pe președintele Nicușor Dan de abuz. Prună sare în apărarea magistraților și spune că vina aparține exclusiv clasei politice, ”care acum aruncă mulțimii justiția pentru a fi sfâșiată”. Nu magistrații ies cel mai repede la pensie, mai scrie Prună. În poliție dacă esti șef o dată toată viața ești șef, mai susține fostul ministru. ”Am reflectat inainte sa scriu aceasta postare lunga. In ultimele saptamani s-au intamplat lucruri bune sa ne intoxice, pe care e bine sa le clarificam:

1. Magistratii ies repede la pensie si au pensii speciale nesimtite. Partial adevarat: nu mai ies atat de repede la pensie pentru ca varsta de pensionare a fost marita esalonat – astfel incat in cativa ani sa atinga varsta uzuala de pensionare. Au pensiile date prin lege organica de statul roman.

2. Magistratii sunt cei care ies la pensie cel mai repede. Fals. Politistii, de vreo 15 ori mai numerosi ca de asta nici nu vorbim despre ei, ies muuuult mai repede la pensie. Adica la 1 an muncit, se calculeaza 1.5 ani vechime. Deci pot iesi la pensie la vreo 40 fata de 48 la cat puteau magistratii sa iasa cel mai devreme. Lasa ca mai avem o prevedere in statutul politistului care zice ca daca ai fost sef “de arma”, dupa mandat trebuie sa ti se dea o functie identica de sef de arma. Pe romaneste – o data sef, toata viata sef sau iesi la pensie (au existat cazuri la 38-39 de ani).

3. Aceasta vechime “operativa” (1 an lucrat, 1.5 ani vechime) e valabila la toata clasa “siguranta publica”: armata, servicii, SPP. Nu in justitie. Pe romaneste: daca esti in politia judiciara la DNA, DIICOT, un tribunal judetean – procurorul care te supravegheaza are 1 an vechime la 1 an lucrat, politistul are 1.5 vechime la 1 an lucrat.

4. La toate scandalurile de coruptie ca la carte (8 ani de dare de mita sub forma unui contract fictiv pentru “protectie” tot dare de mita este, tot infractiune, chiar mai subtila de vreme ce este mascata de un contract aparent legal; cauza de nepedepsire pentru ca denunti – fie si dupa 8 ani, nu inseamna ca nu ai savarsit infractiunea si esti Alba ca Zapada, ci ca ai savarsit infractiunea de dare de mita, dar nu esti pedepsit, pentru ca ai denuntat pe cel caruia i-ai dat mita 8 ani x 12 luni, adica destul timp ca sa realizezi ca ai trecut granita in penal si nu mai poti fi guru), deci in toate aceste scandaluri auzim da, sigur, vom taia pensiile magistratilor. Am facut vreo 3 ani de logica formala, nu vad legatura intre salvatori care sunt corupti, denuntatori si nepedepsiti din efectul legii (denunti = nu esti pedepsit, dar fapta exista) si pensiile oricui.

5. Logica formala ma face sa ma indoiesc ca cel care da mita pentru protectie poate reforma orice, nu mai zic statul. Tot logica formala ma face sa resping ceea ce e identificat ca tinta facila, adica magistratura – care are cele mai multe interdictii, unele aberante in secolul XXI: stiati ca magistratii nu pot cumpara actiuni la bursa? Nu pot. In acest timp altii cu pensii mult mai “nesimtite” pot face afaceri sub acoperire ca functioneaza sub legi din 1991.

De ce am ajuns aici? De ce au magistratii aceste pensii? Care ERAU, nu mai sunt, mai mari decat salariul. Pentru ca asa a vrut clasa politica. Care a legiferat prost cu intentie sau din nepricepere politica. Nu vorbesc numai de PSD, vorbesc si de PNL si epifaniile politice in care s-a manifestat. Sub alianta Dreptate si Adevar pensia era la un moment dat vreo 80% din venitul pe ultimele nu stiu cate luni. Nu numai in magistratura. In multe alte profesii. Vindea omul o casa? Intra la venit. Politicul vorbeste numai de justitie ca e cel mai simplu, ceilalti sunt de neatins.

Vina este EXCLUSIV a clasei politice. Care acum arunca multimii justitia pentru a fi sfasiata.

Ce ni se propune acum? Dreptate. Dar nu totala – numai apropos de magistrati care nu au sindicat si nu se pot apara. Politia, armata, serviciile mai pot astepta – sunt mult mai numerosi, unii au sindicat, altii furnizeaza informatii politicului sau arunca publicului informatii prin presa. Sunt deci de neatins. Cum dincolo de pensii este de neatins clientela locala care face patinoare in panta in sate de munte sau stadioane futuriste de fotbal in orase care nu au echipa de fotbal. De neatins – sunt multi si aduc inca voturi.

Nu mai spun despre companii de stat la care varful statului face apeluri lacrimogene de renuntare voluntara la indemnizatii de vreo 20 de ori mai mari decat pensia unui magistrat.

Ce e de facut? Dreptate dupa audituri si o imagine completa a raptului statului roman. A iesi in presa azi dupa un mega scandal de coruptie (cu nepedepsire, pentru denuntare fie si tardiva) si a spune stati linistiti ne ocupam de magistrati este ridicol si nu restabileste nicio incredere. Si este un abuz.

Ce trebuie e dreptate sociala, nu sange in arene. Si mai trebuie masuri egale pentru toti (inclusiv internalizarea faptului ca nu exista “penali” buni si frecventabili si unii rai si nefrecventabili – toti, indiferent pe partid sunt la fel si trebuie sa faca pasul in spate). Ce mai trebuie e sa fie respectata legea – faptul ca Presedintele Nicușor Dan nu semneaza decretele de pensionare ale magistratilor pe legea actuala este un abuz si ne va costa.

Eu una am votat in mai pentru respectarea legii, nu pentru abuzarea ei.

A da cu magistratura de pamant ca cea mai facila solutie, care satisface pofta de dreptate sociala a unui public pierdut in porcariile legislative si contactele de stat, nu ne va duce nicaieri. Nimic nu a impiedicat politicul sa faca o lege distincta a salarizarii si pensionarii din magistratura.

Magistratii (vreo 12 mii activi si pensionari) servesc un serviciu public: justitia. Daca ii sacaim cu uite pensia, nu e pensia, cu minciuni in presa ca au cele mai mari salarii si pensii, s-ar putea sa ramanem fara un serviciu public esential. Nu am cifre, dar cred ca cele vreo 2500 de companii de stat centrale si locale cu toate consiliile lor de administratie populate de clientela politica sunt mult mai consumatoare de bani publici pe nimic. Ce a aparut public ca reglare de conturi arata ca indemnizatia de sedinta (1 sedinta) la unele companii e cat salariul (lunar) al vreo 3-4 magistrati.

Aceste cateva mii de magistrati au cateva milioane de dosare. O plecare masiva la pensie sau pur si simplu in afara profesiei inseamna blocarea statului.

Exista solutii, inclusiv cu privire la magistratii care au pensii mai mari decat salariul. Si nu e nevoie de grupuri de lucru. E nevoie de dialog si de incetarea diabolizarii. Vrajitoarea din cetate nu e magistratura. E in alta parte si se da sfanta”, a scris Raluca Prună.