Nicușor Dan afirmă că parteneriatul cu SUA este „mai solid ca niciodată”: „Avem o istorie comună, nu liniară, dar aproape liniară”

Președintele Nicușor Dan a declarat la deschiderea vernisajului expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, că parteneriatul strategic cu SUA este acum „mai solid ca niciodată” și a punctat nevoia de a construi o relație de încredere „cărămidă cu cărămidă”.

Teo Voicu
Nicușor Dan afirmă că parteneriatul cu SUA este „mai solid ca niciodată”: „Avem o istorie comună, nu liniară, dar aproape liniară”

Președintele Nicușor Dan a declarat la deschiderea vernisajului expoziției „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, că parteneriatul strategic cu SUA este acum „mai solid ca niciodată” și a punctat nevoia de a construi o relație de încredere „cărămidă cu cărămidă”.

Președintele Nicușor Dan, prezent la expoziția „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, care are loc la Muzeul Național de Istorie a României, a declarat, joi că parteneriatul România-SUA este acum „mai solid ca niciodată”. Șeful statului a punctat importanța acestei expoziții pentru „istoria comună” a celor două state.

„E o bucurie și o onoare pentru mine să fiu la deschiderea acestei expoziții. Este o expoziție despre 250 de ani de istorie americană și despre aproape 150 de ani de relații bilaterale. Mulțumim celor care au contribuit – să lucrezi cu arhive uneori e complicat – Muzeului Național de Istorie, Arhivele Diplomatice ale Ministerului de Externe, Arhivele Naționale ale României și toate celelalte instituții care au participat la conținutul acestei expoziții.”, a transmis șeful statului, în deschiderea vernisajului.

„România și SUA au o istorie comună aproape liniară”

Șeful statului afirmă că expoziția conține „exponate foarte valoroase”, inclusiv scrisoarea din 20 noiembrie 1880, prin care Președintele American confirma Principelui Carol recunoașterea independenței României, „moment important în istoria noastră”. „E bine, ca să ai viitor, să te uiți în trecut, să vezi care sunt pilonii în care istoria ta s-a ancorat”

„România și Statele Unite, cum s-a spus, au o istorie comună, nu liniară, dar aproape liniară dacă ne uităm la acțiuni și, sigur, convergentă în ceea ce privește valorile, și în trecut, și mai ales acum. În epoca contemporană, avem un parteneriat strategic, vă aduc aminte, iulie 1997, odată cu vizita Președintelui Clinton la București.”, a mai spus Nicușor Dan.

Parteneriatul cu SUA, „mai solid ca niciodată”

Președintele Dan punctează faptul că, în momentul de față, parteneriatul strategic cu SUA este „mai solid ca niciodată”, atât bilateral, cât și în participarea României în formate multilaterale.

„(…) ultimul exemplu la Summitul NATO de la Ankara, în care am reafirmat acele valori și principii în care credem: o ordine internațională bazată pe reguli, o Alianță NATO care este defensivă și determinată să apere fiecare dintre membrii săi, și, bineînțeles, un parteneriat cu perspective extrem de interesante în anii care urmează – evident, pe zona de securitate, care este principala preocupare globală, dar și pe zona de schimburi economice.”, a completat Nicușor Dan.

Șeful statului a reiterat bucuria de a se afla la expoziție și a precizat faptul că încrederea se construiește „cărămidă cu cărămidă”,  „pentru a da posibilitatea unor lucruri concrete, care să aducă și pace, și prosperitate pentru oameni”.

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7 comentarii

  2. bună!
    Acest „șef de stat” poarta povara alegerii lui prin fraudă masivă!
    Cum te simti cand stii ca toata lumea cu mintea acasa știe ca softul si calculatorul te-au facut „presednite?

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  3. ‘ America este ţara peluzelor largi şi a minţilor înguste’
    definiţie clasică de Ernest Hemingway

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  4. Parteneriatul cu SUA este atât de „solid”!?, că niciodată Nicușor Dan, NU va calca în viața lui la Casa Albă la invitația lui Donald Trump !?

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