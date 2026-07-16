Nicuşor Dan: Desecretizarea ajutorului pentru Ucraina, o chestiune care are o componentă militară

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Kiev dacă se va desecretiza ajutorul acordat Ucrainei.
”Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente”, a răspuns şeful statului.
”În momentul în care o ţară dă nişte echipamente îşi ia din capacităţile sale de apărare nişte echipamente şi le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a spus şeful statului.
Declarațiile președintelui vin după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH).
Procesul a fost deschis împotriva Guvernului României privind accesul la informații de interes public.
Instanța a obligat Guvernul, prin Hotărârea pronunțată la 9 iulie 2026, să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoarele militare acordate Ucrainei începând cu anul 2020.
Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
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Preşedintele Nicuşor Dan a participat miercuri, la Kiev, la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est.
„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa pe 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediţie a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski”, informează Administraţia Prezidenţială.
Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susţinere a Ucrainei şi de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului şi a consecinţelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securităţii, economiei, conectivităţii energetice şi de infrastructură, rezilienţei şi combaterii ameninţărilor hibride.
19 comentarii
deci indirect recunoaste ca actiunile guvernului, presedintelui, CSAT, si Parlamentului au slabit capacitatea de aparare a coloniei… pe vremuri asa ceva se pedepsea la capatul unei funii
“Desecretizarea ”ajutorului pentru Ucraina ar fi hartia de turnesol a sprijinului pe care romanii isi doresc sa- l acorde unui stat care detine teritorii romanesti, luate cu japca in 1944 . Nu sectretul
Militar este cauza refuzuluu de a spune cifrele ci teama de revolte. In timp ce noi suntem jefuiti de guvernele sprijinite de Occident, banii se scurg spre o tara care numai prietena cu noi nu a fost si nu este. Comportamentul acestui stat este unul imperialist si- l vom vedea din ce in ce mai des in viitor. Si nu este de azi de ierici de la sfarsit de secXIX, cand ucrainenii nationalisti au inceput sa emita pretentii teritoriale fata de Romania. Poate apelul la istorie ar mai lumina mintile decidentilor di n- ar mai executa ordinele occidentale.
Exact, doar ca, Nicușor umbla cu „sotanca”, il doare „nici in fund de români, românii, asta au votat , asta au.
Nicusor ati vrut, @Curtea Constitutionala, Nicusor aveti! Tagma jefuitoriulor de tara în folosul dusmanilor României!
La ce va trebuie, oricum nu stiti sa numarati pana acolo si inapoi. Voi sa va platiti pizzele comandate !
Fiind PRO-OCCIDENTAL este, normal, ANTI-NATIONAL. El da occidentului tot, fara sa-l intereseze de nevoile romanilor. Ucraina, acuma, nu este decat un instrument al occidentului.
Va raspun la aceasta intrebare, N D este aerian. Romania nu a dat cash nici un ban, dimpotriva a profitat de ajutorul dat de UE, s-a dat victima si a cerut despagubiri de la UE. Romania a fost tara de tranzit pentru tehnica militara trimisa de occident. Am donat un sistem patriot returnat de USA gratis mai performant, pierdere zero. Am dat tehnica militara depasita, de provenienta sovietica, avioanele MIG 21 nu au vrut sa le primeasca deoarece wrau prea depasite. Am dat echipament de radiolocatie depasit de productie sovietica. Am dat munitie si mine cu termene de expirare, urmau sa fie distruse, folosite de armamentul de tip sovietic. Cu alte cuvinte ne-am debarasat de tot ce era de provenienta sovietic si am avut reduceri la cumparare de armament si tehnica compatibilitate NATO. Am profitat de faptul ca am fost tara de tranzit si unii fermieri s-au imbogatit de pe urma graului, si altor produse agroalimentare cumparate la preturi derizorii, ulterior vandute in UE ca productii autohtone. Una peste alta s-a dovedit ca Romania a avut de castigat, iar cei mai vehementi fermieri care clamau demagogic ca produsele lor agricole sunt pline de insecticide, ba ca sunt de pe terenuri cumparate de americani aveau interesul de a le cumpara la preturi foarte mici, ceea ce au si facut.Multa manipulare si dezinformare. Sa se publice si sumele pe care Romania le-a primit ca despagubiri si unde au ajuns.
Penibil, ca de obicei, nimeni nu a cerut lista echipamentelor militare, ci, valoarea(Ron/euro) la zi!
Grija mare, ,, turistii rusi” din justitie nu poarta uniforma militara si insemne de identificare cand pradeaza si comit acte teroriste de distrugere asupra romanilor
APADOR -CH organizatie putinista?
Ce îți e teamă ? Vecinilor și altor proeuropeni , nu le e teamă și au întrerupt hemoragia de bani către Zelensky . Tu , reține că nu dai din bătătura distinsei Doamne …
Atât timp cât Rusia rămâne dincolo de Nipru, Ucraina merita fiecare bănuț. O spun eu , venind de la Nord de linia frontului stabilită la 06:03:1944. Căutați pe net ce s-a întâmplat în acea regiune din martie până în septembrie.
Am făcut-o eu ptr voi
În primăvara anului 1944, odată cu pătrunderea Armatei Roșii în nordul Moldovei, Basarabia și Bucovina de Nord, trupele sovietice au comis o serie de atrocități grave împotriva populației civile locale, caracterizate prin execuții sumare, violuri în masă, jafuri generalizate și arestări politice. Aceste acțiuni făceau parte dintr-un tipar de comportament violent de tip „trupă de ocupație”, dar și dintr-o strategie deliberată de anihilare a elitelor locale considerate ostile regimului comunist.Principalele tipuri de atrocități comise:Masacre și execuții sumare: În localitățile ocupate din județele Botoșani, Iași și Suceava, civilii acuzați fără dovezi de colaborare cu administrația română sau germană au fost executați pe loc. Preoți, învățători și funcționari publici au fost principalele ținte.Violuri sistematice: Rapoartele jandarmeriei și ale prefecturilor din acea perioadă menționează mii de cazuri de violuri comise de soldații sovietici. Victimele erau femei de toate vârstele, de la copile la bătrâne, multe fiind ucise ulterior sau lăsate cu traume severe.Jafuri și rechiziții violente: Trupele sovietice au confiscat masiv animale, cereale, bunuri de valoare, ceasuri și haine direct din gospodăriile țăranilor. Localități întregi au fost devastate, sub pretextul aprovizionării frontului.Arestări și primele deportări: Organele NKVD, care însoțeau prima linie a frontului, au început imediat epurarea politică. Românii din Basarabia și nordul Bucovinei au fost ridicați din case și trimiși în lagăre din Siberia sau executați în secret.Tratamentul inuman al prizonierilor: Militarii români dezarmați în timpul retragerii din primăvara lui 1944 au fost adesea executați sau trimiși pe jos în marșuri ale morții către lagărele de concentrare sovietice, mulți pierind din cauza foamei și a epuizării înainte de înregistrare.
Nu componenta militara ci o noua sfidare a democrației ca și raptul cu pilonul 2. PS:. Prosteala pe față!
Fac un apel de suflet deci sa se se secretizeze 90% din sponsorii campaniei prezidențiale a Președintelui Dan! Un moment ca mi se comunica ceva în casca. Aa, sunt deja secretizati? Atunci e perfect! Mulțumesc mult de tot! Pup dulce!
Au facut muscalii-ukraineni CE-AU VRUT EI cu NEGHIOMBUL & BOLNAVUL-MENTAL IMPUS (de Macron & Ursula von der Leyen) ca „Presedintele” Romaniei …
Chiar ne ia de prosti. I se cer cifrele brute cu privire la valoarea echipamentelor, tehnicii furnizate. Cum naivi sunt destui, din pacate, merge inainte cu prosteala.
Nimeni nu ii cere secrete militare ci doar valoarea in lei a intregului ajutor, de cand a inceput razboiul. Ce naiba, chiar ne ia pe toti idioti?!!
Ca să ne mai facem de râs odată fiind poate pe ultimul loc în ceea ce privește ajutoarele.