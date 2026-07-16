Nicuşor Dan: Desecretizarea ajutorului pentru Ucraina, o chestiune care are o componentă militară

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Kiev dacă se va desecretiza ajutorul acordat Ucrainei.

”Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente”, a răspuns şeful statului.

”În momentul în care o ţară dă nişte echipamente îşi ia din capacităţile sale de apărare nişte echipamente şi le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a spus şeful statului.

Declarațiile președintelui vin după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH).

Procesul a fost deschis împotriva Guvernului României privind accesul la informații de interes public.

Instanța a obligat Guvernul, prin Hotărârea pronunțată la 9 iulie 2026, să comunice numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoarele militare acordate Ucrainei începând cu anul 2020.

Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat miercuri, la Kiev, la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa pe 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediţie a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski”, informează Administraţia Prezidenţială.

Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susţinere a Ucrainei şi de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului şi a consecinţelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securităţii, economiei, conectivităţii energetice şi de infrastructură, rezilienţei şi combaterii ameninţărilor hibride.