Președintele României, Nicușor Dan, participă, la Kiev, la cea de a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, potrivit Administrației Prezidențiale. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ce este summitul Ucraina – Europa de Sud-Est la care participă Nicușor Dan

Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei.

Formatul își propune combaterea în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse. Interesele comune sunt în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride.

Ce își propune președintele Nicușor Dan

„Participarea Președintelui României la acest Summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale ale acestui stat”, se mai arată în comunicat.

Cu acest prilej, Președintele Nicușor Dan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est.

Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Temele abordate sunt conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența.

Nicușor Dan, între vizitele externe și criza politică de la București

Nicușor Dan tocmai a revenit din vizita în Franța, unde au avut loc Coaliția de Voință și evenimente festive de Ziua Franței.

Înainte să plece în deplasările externe, președintele Nicușor Dan a avut o nouă rundă de discuții pentru deblocarea crizei politice din țară, dar fără efect. Partidele nu s-au înțeles în privința unui nou guvern, iar spirile s-au incins mai mult decât oricând. Liderii politici și-au aruncat săgeți în online și la TV, în timp ce teza anticipatelor devine tot mai prezentă.