APADOR-CH a cerut să fie publicate sumele legate de ajutoarele acordate de România Ucrainei. Ministerul Apărării s-a opus, argumentând că informațiile sunt clasificate. Asociația a cerut apoi publicarea numărului și a datei hotărârilor de Guvern prin care au fost aprobate ajutoarele și informații privind presupusa lor clasificare.

Guvernul a refuzat, din nou, solicitarea ONG-ului, care a acționat în instanță Secretariatul General al Guvernului, iar Tribunalul București a decis, în primă instanță, faptul că Guvernul trebuie să transmită aceste informații.

Decizia nu este una definitivă și poate fi atacată prin recurs, în termen de 15 zile.

Totuși, chiar dacă hotărârea ar rămâne definitivă, acesta nu obligă Guvernul să comunice și valoarea efectivă a ajutoarelor, dar reprezintă un prim pas în obținerea acestor informații, așa cum susține APADOR-CH, într-un comunicat.

„Chiar și după această victorie în justiție, valoarea reală a ajutoarelor acordate Ucrainei rămâne, deocamdată, necunoscută. Avem, cel mult, promisiunea că vom afla în ce hotărâri se ascund aceste cifre, dar nu și cifrele în sine. Drumul spre un răspuns simplu, pe care orice cetățean ar trebui să-l primească în câteva zile, este încă lung, iar rezultatul lui rămâne sub semnul întrebării. ”, se arată în comunicatul publicat de APADOR-CH.

Secretomania statului oferă muniție extremiștilor

Tema ajutoarelor acordate Ucrainei a fost exploatată la maximum de partidele din zona extremistă, care au insinuat sau au afirmat explicit faptul că România este sărăcită, în mod deliberat și sistematic, în primul rând, din cauza acestor ajutoare.

Cea mai cunoscută luare de poziție în acest sens este cea a europarlamentarei SOS România, Diana Iovanovici-Șoșoacă, care a susținut un discurs acuzator pe această temă în chiar plenul Parlamentului European.

„Aţi distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciţi ajutând ucrainenii non-stop”, a spus, atunci, Diana Șoșoacă.

La rândul său, AUR, cel mai mare partid din zona așa-zis „suveranistă” l-a acuzat pe Ministrul Apărării de atunci, Ionuț Moșteanu, dar și pe toți miniștrii de dinaintea sa de lipsă de transparență în privința pachetelor de ajutoare acordate Ucrainei. AUR a mai acuzat, de asemenea, oficialii statului de jaf la adresa propriei armate și de trădare față de poporul român.

„Nu ni s-a spus ce am donat, cât am donat şi cât mai putem dona. Ştim însă un lucru sigur. România şi-a dat deja toată tehnica militară de bază, inclusiv un sistem Patriot, în valoare de peste un miliard de dolari Ucrainei. Asta nu mai este solidaritate, ci este jaf la adresa propriei armate şi totodată este trădare faţă de poporul român”, se arată într-un comunicat AUR, citat de Adevărul.

În contextul măsurilor de austeritate aplicate de Guvern și a apelului făcut către cetățeni pentru nevoia unui efort comun în depășirea crizei economice, lipsa de transparență a instituțiilor statului în privința ajutoarelor acordate Ucrainei a devenit, firesc, o vulnerabilitate majoră care a alimentat decredibilizarea pozițiilor oficiale, alimentând narațiuni alternative conspiraționiste.

La nivel european informațiile sunt publice

La 7 iulie 2026, ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a făcut publice, în cadrul unei conferințe de presă, valoarea ajutoarelor acordate de Polonia Ucrainei.

„Valoarea globală a donațiilor realizate se ridică la circa 16 miliarde 450 de milioane de zloți (3,83 miliarde de euro)”, a precizat Kosiniak-Kamysz în cadrul conferinței de presă.

În același timp Institutul Kiel pentru Economie Mondială, publică infografice actualizate periodic în privința ajutoarelor primite de Ucraina la nivel global.

Mai mult, ajutoarele sunt defalcate, în funcție de tipul lor: militar, umanitar sau financiar.

România invocă necesitatea clasificării pentru protejarea securității naționale

Cu toate că este vorba de bani din bugetul public a căror destinație ar trebui să fie, de asemenea, publică, statul român se cramponează de nevoia secretizării acestor informații.

„Ajutoarele acordate Ucrainei provin din bani publici. Este firesc ca cetățenii care produc acești bani să știe, măcar la nivel minimal, cum și pe ce bază au fost luate deciziile respective. Mai ales în contextul în care același Guvern le cere cetățenilor săi eforturi bugetare și măsuri de austeritate.”, se mai arată în comunicatul APADOR-CH.

În septembrie 2025, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu declara, în cadrul emisiunii Insider Politic, de la Prima TV.

”Pe partea de echipament militar au fost 23 de pachete care au plecat către Ucraina decise împreună cu armata ucraineană în funcţie de nevoile lor de echipare, în funcţie de disponibilităţile Armatei Române şi de stocurile Armatei Române. Există nişte liste care sunt clasificate. Aşa s-a decis în CSAT la un anumit moment. Şi toate acestea că se tot vorbeşte, se vântură sume în spaţiu public… “, a afirmat Moşteanu.

Tot atunci, Moșteanu preciza că se poate găsi o soluţie pentru a anunţa la cât se ridică ajutorul militar acordat Ucrainei pentru a nu se mai face speculaţii pe acest subiect. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Mai mult, a fost nevoie ca un ONG să acționeze în instanță statul român pentru a face un prim pas în publicarea acestor informații.

„Secretomania instituțională nu protejează securitatea națională. Dimpotrivă, ea alimentează neîncrederea și narativele conspiraționiste, împiedicând cetățenii să înțeleagă cum funcționează guvernarea și cum sunt cheltuiți banii publici.”, este concluzia comunicatului APADOR-CH.