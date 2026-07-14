„În 17 septembrie 2025, SGG ne-a refuzat, invocând excepția de la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001, fără însă a face dovada că informațiile respective au fost efectiv clasificate potrivit Legii nr. 182/2002. Or, așa cum am arătat și în acțiunea depusă în instanță, simpla invocare a faptului că o informație „ține de apărarea națională” nu este suficientă: legea cere ca autoritatea să demonstreze că acea informație a fost clasificată printr-un act concret, cu respectarea procedurii legale” susține, într-un comunicat de presă, APADOR-CH.

Ajutoarele acordate Ucrainei, proces în instanță

Pe cale de consecință ONG-ul s-a adresat instanței de judecată. Asociația a dat în judecată Guvernul, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului. Obiectul procesului a fost refuzul privind comunicarea informațiilor de interes public, în baza Legii 544/2001.

Cauza s-a judecat la Tribunalul București instanță care a respins, pe fond, lipsa calității procesuale pasive invocată de Secretariatul General al Guvernului. Mai mult, a admis în integralitatea ei, cererea APADOR-CH.

Astfel, Guvernul este obligat, în primă instanță, să comunice informațiile cu privire la valoarea ajutoarelor acordate Ucrainei.

„Într-o democrație normală, ar fi firesc ca cetățenii să știe cu cât ajută România Ucraina. Este un lucru pe care contribuabilii din alte state europene îl pot afla fără complicații. Dar noi, ca să ajungem, teoretic, mai aproape de acest răspuns, a fost nevoie de un an de solicitări, refuzuri și, în cele din urmă, un proces în instanță, purtat nu pentru valoarea ajutoarelor, ci doar pentru numărul și data unor hotărâri de Guvern” mai spun reprezentanții APADOR – CH.

Promisiuni în presă, refuz în fața judecătorilor

După deschiderea acțiunii, premierul Ilie Bolojan a promis că va da publicității informațiile solicitate de APADOR-CH.

În instanță, reprezentanții Guvernului din SGG, direct subordonați lui Bolojan, au avut o atitudine contrară.

„Secretomania instituțională nu protejează securitatea națională. Dimpotrivă, ea alimentează neîncrederea și narativele conspiraționiste, împiedicând cetățenii să înțeleagă cum funcționează guvernarea și cum sunt cheltuiți banii publici”, mai spun oficialii APADOR-CH.