Guvernul, obligat de instanță să fie transparent cu ajutoarele acordate Ucrainei. Cine a inițiat acțiunea

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este asociația care a cerut Guvernului să ofere informații despre valoarea ajutoarele militare acordate de România Ucrainei.

Mihai Dima
Guvernul, obligat de instanță să fie transparent cu ajutoarele acordate Ucrainei. Cine a inițiat acțiunea

Foto: Guvernul Romaniei/ facebook

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este asociația care a cerut Guvernului să ofere informații despre valoarea ajutoarele militare acordate de România Ucrainei.

APADOR-CH a cerut încă de anul trecut Ministerului Apărăii Naționale și Secretariatului General al Guvernului aceste de informații, însă instituțiile au refuzat motivând faptul că sunt „informații clasificate”.

„În 17 septembrie 2025, SGG ne-a refuzat, invocând excepția de la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001, fără însă a face dovada că informațiile respective au fost efectiv clasificate potrivit Legii nr. 182/2002. Or, așa cum am arătat și în acțiunea depusă în instanță, simpla invocare a faptului că o informație „ține de apărarea națională” nu este suficientă: legea cere ca autoritatea să demonstreze că acea informație a fost clasificată printr-un act concret, cu respectarea procedurii legale” susține, într-un comunicat de presă, APADOR-CH.

Ajutoarele acordate Ucrainei, proces în instanță

Pe cale de consecință ONG-ul s-a adresat instanței de judecată. Asociația a dat în judecată Guvernul, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului. Obiectul procesului a fost refuzul privind comunicarea informațiilor de interes public, în baza Legii 544/2001.

Cauza s-a judecat la Tribunalul București instanță care a respins, pe fond, lipsa calității procesuale pasive invocată de Secretariatul General al Guvernului. Mai mult, a admis în integralitatea ei, cererea APADOR-CH.

Astfel, Guvernul este obligat, în primă instanță, să comunice informațiile cu privire la valoarea ajutoarelor acordate Ucrainei.

„Într-o democrație normală, ar fi firesc ca cetățenii să știe cu cât ajută România Ucraina. Este un lucru pe care contribuabilii din alte state europene îl pot afla fără complicații. Dar noi, ca să ajungem, teoretic, mai aproape de acest răspuns, a fost nevoie de un an de solicitări, refuzuri și, în cele din urmă, un proces în instanță, purtat nu pentru valoarea ajutoarelor, ci doar pentru numărul și data unor hotărâri de Guvern” mai spun reprezentanții APADOR – CH.

Promisiuni în presă, refuz în fața judecătorilor

După deschiderea acțiunii, premierul Ilie Bolojan a promis că va da publicității informațiile solicitate de APADOR-CH.

În instanță, reprezentanții Guvernului din SGG, direct subordonați lui Bolojan, au avut o atitudine contrară.

„Secretomania instituțională nu protejează securitatea națională. Dimpotrivă, ea alimentează neîncrederea și narativele conspiraționiste, împiedicând cetățenii să înțeleagă cum funcționează guvernarea și cum sunt cheltuiți banii publici”, mai spun oficialii APADOR-CH.

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10 comentarii

  3. Foarte bine, dar ce facem daca informatiile nu sunt totusi facute publice? Va merge un executor judecatoresc la guvern?

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  4. Daca ai primit ordin sau consideri singur ca ratiune de stat ca trebuie sa-i ajuti , cu ce ii incalzeste pe aia de la APADOR ?? la ce ajuta sa stii la centima ce s-a cheltuit acolo, important sa vezi rezultate politice. S-au aruncat cifre de cca 1,5 miliarde in toti anii, de ce sa te dai broasca care oracaie cel mult in UE ? O informatie de genul asta da apa la moara extremistilor care justifica dezastrul economic prin banii care se duc in Ukraina. Cand tu te imprumuti cu un miliard pe SAPTAMANA, pe APADOR ii freaca grija de 1,5 miliarde in 3 ani !

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    1. numai ”patriotul” a costat peste un miliard…atunci de unde ai tu dovada ca doar, 1,5 au fost…cand anual Ursula a hotarat ajutoare ultimul de aprox. 90…cat a fost contributia?

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  5. NICUSOR DAN LA PRIMARIA GENERALA NU RESPECTA HOTARÂRILE JUDECATORESTI CONSIDERÂND CA ÎN OPINIA LUI NU SUNT CORECTE ! DECI, SI ACUM VOR CONSIDERA LA FEL SI NU VOR DA ACCEST TOTAL LA SUMELE DATE UCRAINEI. VOM AFLA ADEVARUL NUMAI DACA AUR AJUNGE LA GUVERNARE SI LA CONTROCENI !

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  6. Pai vedeti, nu toti ,,turistii” rusi s-au retras. Actioneaza camuflati, n-au redactat nici hotararea in limba rusa.

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    1. Eni care ruși tată că noi dam malai la acești iubitori de români și nu uita sa îți iei tratamentul

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    2. @Emil – stai prost cu glagoria, baiete. „Rusii” sunt in capul tau. drona de la Galati si cea din port or fi fost alerusilor” sau le-ai lansat tu ?

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