Nicusor Dan blochează mai nou pensionarile magistraților, scrie Luju.ro

Situația a fost dezvaluită marți, 1 iulie 2025, de președinta Consiliului Superior al Magistraturii, judecătoarea Elena Costache. Magistratul a explicat că de mai bine de o lună președintele României nu a fost semnat niciun decret de eliberare din funcție prin pensionare pentru vreun judecător și/sau procuror. Asta înseamnă că, în prezent, există magistrați pentru care sectiile CSM au dispus ieșirea la pensie, dar care sunt ținuți în continuare pe functii din cauza că presedintele Nicusor Dan nu le semneaza decretele de pensionare.

De asemenea, sefa CSM a precizat ca intarzierea pensionarii magistratilor are efecte negative inclusiv asupra instantelor si parchetelor in care acestia activeaza, in conditiile in care inainte de iesirea la pensie judecatorii si procurorii sunt degrevati de activitatile lor.