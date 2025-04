Nicușor Dan. ”E greu de crezut că vor face ceva”

Candidații la alegerile prezidențiale Crin Antonescu (Alianța ‘România Înainte’) și Victor Ponta (independent) nu vor realiza ceva, au protejat corupți și au avut declarații împotriva justiției, a declarat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidat la scrutinul prezidențial.

‘Îi îndemn pe toți să se uite la ce au făcut candidații înainte de a promite lucruri în aceste alegeri prezidențiale. În opinia mea, este dificil de crezut că cine nu a făcut 35 de ani va face începând de mâine ceva și vorbim despre candidații Antonescu, Ponta, cei mai reprezentativi, cei care au șanse să intre în turul doi, care vin din acest sistem de 35 de ani. Este greu de crezut că sistemul de sănătate, care a mers în ritm de melc în toți anii ăștia, de mâine va exploda. Nu va exploda’, a spus Nicușor Dan, marți, cu prilejul prezentării programului său prezidențial.

În opinia sa, sistemul de sănătate ‘va merge în același ritm de melc’, în condițiile în care nu există ‘o schimbare fundamentală’.

‘Este greu să crezi că oameni care de-a lungul timpului au protejat corupți și au avut declarații împotriva justiției, din nou, mă refer la Antonescu, Ponta, deodată vor aduce pentru români dreptatea pe care românii o așteaptă (…) Antonescu, Ponta (…) în anul 2012 au șocat cancelariile occidentale (…) cu poziții bățoase, spuneau că vor duce și vor exprima punctul de vedere al României. Vă aduc aminte că atunci s-au întors de la Comisia Europeană cu coada între picioare și cu o temă pentru acasă de unsprezece puncte’, a afirmat Nicușor Dan.

În altă ordine de idei, el este de părere că întreaga administrație publică este ‘anchilozată’.

‘Orice încercare o face, o face în același ritm birocratic și lipsit de eficiență, chiar când are bune intenții. Să ne gândim la Agenția Națională Antidrog. O inițiativă foarte bună. Am creat o instituție, am adus pe bază de pile, relații, recomandări niște oameni și instituția asta s-a născut bolnavă, cum se nasc toate instituțiile din România’, a punctat Nicușor Dan.

În opinia sa, statul român nu are resurse pentru a se regenera, de aceea el a menționat că în programul său prezidențial face referire la cooptarea specialiștilor din zona privată, din cea de asociații profesionale, de consultanță, pentru a da ‘o direcție adecvată’ pentru statul român.