Nicușor Dan, la masa cu liderii lumii – Mesaj de forță de la președintele nostru

Președintele Nicușor Dan a participat la o reuniune internațională dedicată situației din Strâmtoarea Ormuz, alături de lideri europeni și globali, într-un context marcat de tensiuni asupra rutelor energetice mondiale. Discuțiile au vizat securitatea navigației, stabilitatea lanțurilor de aprovizionare și impactul economic al conflictului. Iată mesajul președintelui Dan după terminarea discuțiilor.

De Madalina Bahrim
Sursa foto - reteaua X, Nicusor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a participat astăzi la o reuniune internațională dedicată situației tensionate din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.

Întâlnirea a fost organizată de Emmanuel Macron și Keir Starmer, în contextul îngrijorărilor legate de securitatea navigației și impactul economic al tensiunilor din regiune.

După reuniune, Nicușor Dan a transmis că discuțiile s-au concentrat pe cooperarea în materie de securitate, protejarea lanțurilor de aprovizionare și sprijinul pentru industrie, în încercarea de a restabili circulația navelor prin strâmtoare și de a reduce efectele economice.

Un punct important a fost susținerea armistițiului din zonă și găsirea unor soluții pentru redeschiderea și securizarea pe termen lung a rutelor maritime, astfel încât transporturile să nu mai fie afectate de conflict.

România s-a alăturat acestui demers încă din luna martie, semnând o declarație comună alături de mai multe state, prin care condamnă atacurile asupra navelor comerciale și blocarea strâmtorii. Autoritățile de la București au subliniat atunci că nu este vorba despre o implicare militară, ci despre sprijin diplomatic pentru menținerea stabilității în regiune.

Participarea României vine în contextul în care tensiunile din zonă au avut efecte directe asupra prețurilor la energie, inclusiv la carburanți, resimțite și de populație.

Mesajul președintelui, după marea reuniune

„Am participat astăzi la reuniunea virtuală a noii Inițiative pentru Libertatea Navigației Maritime în Strâmtoarea Ormuz, găzduită de președintele Franței și prim-ministrul Regatului Unit.

Am discutat despre cooperarea în materie de securitate, lanțurile critice de aprovizionare și sprijinul pentru industrie, în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigație în strâmtoare și de a limita impactul economic.

Accentul a fost pus pe susținerea armistițiului din regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor maritime, în completarea eforturilor diplomatice aflate în desfășurare pentru consolidarea păcii”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o postare pe rețeaua socială X.

Iranul anunță redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz

Iranul a anunțat vineri redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, dar nu definitiv. Vezi aici în ce condiții se redeschide Strâmtoarea Ormuz

7 comentarii

  1. Deocamdata peste 40% din flota militara US e concentrata la Ormuz,daca mai apar si alti ‘protectori’ deja e aglomeratie!

  2. Doar atat !! Speram sa nu-si traga nasul….. e f urat, e greu de suportat. Ca va spune prostii….asta e.

  5. Eu , îl prețuiesc pe Președintele meu , și nu înțeleg cum vine asta cu masa din interiorul televizorului ( monitor ) . Nu or fi avînd ei , Președinții Romăniei , televizoare acasă , dar să nu le jignim poziția . E vorba de excelența sa Președintele Romăniei … , și de distinsa Simina Tănăsescu , Președinta CCR … . Eu , nu mai pot de cîtă rușine le e . Oricum , să jignești romănii în acest mod e de școala generală …

  6. Și care-i mesajul „de forță” al prezidentului? Că din ce-am citit.. numa lozinci de lemn și nimic concret. Pare așa, că s-au adunat câțiva căței și două EDITAT să latre la un dulău care-i la 2km distanță

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
