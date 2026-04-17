Nicușor Dan, la masa cu liderii lumii – Mesaj de forță de la președintele nostru

După reuniune, Nicușor Dan a transmis că discuțiile s-au concentrat pe cooperarea în materie de securitate, protejarea lanțurilor de aprovizionare și sprijinul pentru industrie, în încercarea de a restabili circulația navelor prin strâmtoare și de a reduce efectele economice.

Un punct important a fost susținerea armistițiului din zonă și găsirea unor soluții pentru redeschiderea și securizarea pe termen lung a rutelor maritime, astfel încât transporturile să nu mai fie afectate de conflict.

România s-a alăturat acestui demers încă din luna martie, semnând o declarație comună alături de mai multe state, prin care condamnă atacurile asupra navelor comerciale și blocarea strâmtorii. Autoritățile de la București au subliniat atunci că nu este vorba despre o implicare militară, ci despre sprijin diplomatic pentru menținerea stabilității în regiune.

Participarea României vine în contextul în care tensiunile din zonă au avut efecte directe asupra prețurilor la energie, inclusiv la carburanți, resimțite și de populație.

Mesajul președintelui, după marea reuniune

„Am participat astăzi la reuniunea virtuală a noii Inițiative pentru Libertatea Navigației Maritime în Strâmtoarea Ormuz, găzduită de președintele Franței și prim-ministrul Regatului Unit. Am discutat despre cooperarea în materie de securitate, lanțurile critice de aprovizionare și sprijinul pentru industrie, în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigație în strâmtoare și de a limita impactul economic. Accentul a fost pus pe susținerea armistițiului din regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor maritime, în completarea eforturilor diplomatice aflate în desfășurare pentru consolidarea păcii”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o postare pe rețeaua socială X.

I took part today in the virtual meeting of the new Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative, hosted by the President of France and the Prime Minister of the UK. We discussed security cooperation, critical supply chains and support to industry, in the context… pic.twitter.com/SKy6oWICZr — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 17, 2026

