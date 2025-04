Nicușor Dan știa de aseară că va fi susținut de USR. Vicepreşedintele USR Dominic Fritz a dezvăluit miercuri că l-a anunţat pe primarul general despre decizia Biroului Naţional.

„L-am sunat aseară după ce am primit ultimele cifre şi era clar că ne vom întâlni pentru această discuţie, l-am sunat pe Nicuşor Dan. Nu a fost un apel lung, nu am făcut negocieri. Am spus că ne reauzim după discuţia de Birou Naţional. (…) Ieri la telefon mi-am exprimat încrederea că va continua un parteneriat între el şi USR când va fi preşedinte”, a spus Dominic Fritz.

Dominic Fritz a precizat că USR nu va putea finanţa campania lui Nicuşor Dan.

„Noi ca partid nu putem să finanţăm campania lui, dar bineînţeles că fiecare dintre noi se va implica. Vom aborda inclusiv donatori cu care am colaborat în trecut şi o să-i rugăm să împrumute bani pentru campania lui Nicuşor Dan. Înainte de acest pas mai urmează acest Comitet Politic care trebuie să valideze această decizie”, a mai explicat Fritz.