Nicușor Dan vrea să țină actuala coaliție la butoane, fără Bolojan VIDEO

Nicușor Dan a precizat că, în acest moment, prioritatea sa este găsirea unei formule de guvernare pro-occidentală.

„Constituția României vorbește despre direcția pro-occidentală a României, am acționat în această direcție, voi căuta ca România să fie condusă de forțe pro-occidentale. (…) trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. Atunci o să vedem. Vor fi niște discuții, fiecare din părți își vor spune părerea… ce vreau să reiterez este că convingerea mea, dacă moțiunea trece, e că rezultatul va fi o continuare a direcției pro-occidentale”.

„Deocamdată, bineînțeles, avem o moțiune, se citește azi, semnată de un număr important de parlamentari. Nu vreau să intru foarte mult în scenarii. Ce vreau să spun este că, dacă vom fi acolo, evident necesitatea e să acționăm repede, să stabilizăm și eu voi avea o poziție constructivă, dar vor fi mulți oameni la masă, reprezentând partide, nu pot să anticipez rezultatul discuțiilor. Din partea mea, toată deschiderea”.

În același timp, președintele a subliniat că, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, va demara „foarte repede” consultări cu partidele politice parlamentare, în vederea formării unei noi majorități care să ducă și la un nou executiv.

„În orice caz, foarte repede (voi demara consultări – n.red), pentru că e important și pentru cetățenii români și pentru piețele financiare de care depindem ca România să proiecteze stabilitate. Ceea ce am spus și ieri și spun și azi: România păstrează direcția pro-occidentală și există voință politică la nivelul partidelor pentru asta”.

Cum răspunde Nicușor Dan la declarațiile lui Bolojan privind o posibilă suspendare

Întrebat despre posibile demersuri de suspendare pe care le-ar putea face PSD, Nicușor Dan a spus că „nu există vreo declarație din partea PSD că ar merge în această direcție” și că „argumentele constituționale sunt de partea sa”.

„Suntem într-un mediu politic și actorii politici acționează uitându-se fiecare la așteptările publicului lui. Ce pot să spun este că, așa cum s-au desfășurat lucrurile în aceste 10 luni, am încercat să fiu un președinte mediator, cu dialog constructiv cu fiecare dintre părți. N-am văzut din nicio parte o adversitate la adresa mea”.

Context

Reamintim că PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Moțiunea, citită miercuri, va fi votată marți, 5 mai.

De asemenea, PNL și USR au decis în forurile interne că nu vor mai face o coaliție cu PSD în cazul în care PSD depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.