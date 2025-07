Antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu scorul de 2-1, suferită în deplasare cu FK Sarajevo, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League, că este greu să joci în Europa și că echipa sa în unele momente nu a fost în stare nici să țină de minge.

”E greu să joci în Europa. Știam că diferă intensitatea și valoarea jucătorilor. Ați văzut ce execuții au avut de la 14 metri, noi am scăpat la jumătatea terenului 2 contra 1 și n-am fost în stare nici să finalizăm. Până la urmă trebuie să acceptăm realitatea. Când adversarul făcea presing om la om noi nu am fost în stare nici să ținem de minge. Aici s-a făcut diferența. Au fost puține mingi păstrate de noi. Am pierdut 17 mingi în prima repriză, toate în jumătatea adversarului, sunt foarte multe”, a afirmat tehnicianul la postul Digisport.

”A fost o primă repriză care le-a aparținut lor. În primele 18 minute nu am fost pregătiți mental și atunci cred că s-a decis și rezultatul acestei partide. În repriza a doua am încercat să schimbăm ceea ce n-a funcționat în prima parte, am avut și câteva situații, dar, din păcate, nu am reușit să revenim”, a adăugat el.

Mirel Rădoi susține că jucătorii săi nu au nicio șansă la calificare în retur dacă vor evolua ca în debutul meciului de seara trecută.

”Vom vedea cum putem să întoarcem rezultatul. Dar la felul cum am început acest meci, când, din punct de vedere mental, nu am existat pe teren, cu multe mingi pierdute, nu cred că avem nicio șansă”, a explicat antrenorul.

Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa bosniacă FK Sarajevo cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Olimpijski Stadion Asim Ferhatovic Hase din Sarajevo, în prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League la fotbal.

Manșa secundă se va juca pe 31 iulie, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova (20:30).

Pe de altă parte, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după egalul, 0-0, cu FC Lugano, din prima manșă a turului al doilea preliminar al Europa League, că formația sa trebuie să fie mulțumită cu acest rezultat și să recunoască faptul că adversarii au fost cei care au dominat jocul.

”În momentul când ratezi un penalty și mai ratezi câteva ocazii parcă te gândești așa la o victorie. Dar până la urmă trebuie să ne mulțumim cu acest 0-0. Sunt convins că peste 7 zile va fi iar un meci foarte greu. Ei au dominat, au avut posesia, trebuie să recunoaștem. Au jucat, au pasat, doar că le-a fost greu să găsească breșe în apărarea noastră. Foarte puține au găsit. Au avut și ei ocaziile lor, nu așa de mari, dar se vede calitatea. Îi felicit pe jucătorii mei pentru că au fost disciplinați și organizați”, a afirmat Petrescu într-o conferință de presă.

Întrebat dacă este supărat pe Karlo Muhar, cel care a ratat un penalty în minutul 11, antrenorul a răspuns: ‘Pe mine nu mă supără niciodată un jucător dacă ratează un penalty. Și eu am ratat ca jucător, deci nu am de ce să fiu supărat pe el. Sunt supărat că s-a accidentat azi. Din păcate, noi la fiecare meci pierdem un jucător sau chiar doi. Și în ritmul ăsta ne va fi foarte greu să ne axăm și pe campionat, și pe Europa. Azi Muhar a ieșit, dar sperăm să nu fie nimic grav… e un start de sezon cu ghinion pentru noi din acest punct de vedere’.

”Dacă vom avea toți jucătorii la dispoziție, șansele în retur vor fi de 50-50%. Dar vedem ce va fi, în Europa e greu să mai zici cine e favorit”, a mai spus Dan Petrescu.