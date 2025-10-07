Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia

07 oct. 2025 la 16:48 L.V. Actualitate, Social 2

Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat demisia la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie.

Demisia sa a fost confirmată de către preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, dar nu se cunosc deocamdată motivele.

”Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul «Sfânta Maria», Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală şi administrativă a spitalului decurge fără sincope”, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași se află în centrul atenției după ce șapte copii  au murit  din cauza infecțiilor nosocomiale.

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătații  a scos la iveală mai multe nereguli. Printre  deficiențe semnalate în raportul prezentat de ministru Sănătății se numără inclusiv lipsa avizului de funcționare.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a anunțat pe 26 septembrie  că a demarat o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu bacteria Serratia Marcescens, în urma unei notificări primite de la Spitalul pentru copii ”Sfânta Maria”.

