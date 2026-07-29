„Nu vreau să stric feng-shuiul nimănui.” Kelemen Hunor, despre varianta lui Grindeanu de a avea guvern după 15 august

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit în Parlament despre calculele politice din fosta coaliție de guvernare pentru ajungerea la un consens pentru învestirea unui executiv cu puteri depline.

Șeful UDMR a transmis că a avut ieri o discuție cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Întrebat dacă vede plauzibilă varianta ca un guvern să fie votat în funcție după 15 august, liderul reprezentanților minorității maghiare a spus că despre găsirea de majoritate se poate discuta doar după o nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan.

„Nu vreau să stric feng-shuiul nimănui. Am discutat (n.r. la întâlnirea de ieri cu Grindeanu) despre sesiunea extraordinară și despre proiectele de azi. Ne-am pus de acord, am votat cu toți ce era de votat astăzi.

Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt proiecte pe agricultură și urmează să fie discutate în comisii de specialitate mâine și apoi în plen vineri. Și aici e foarte important că sunt zone din agricultură care trebuie susținute dacă nu vrem să punem lacăt pe producția agricolă.”

Kelemen Hunor: Am vorbit cu Grindeanu despre perspectivele formării unui guvern

Kelemen Hunor a admis că a discutat cu șeful PSD și despre variantele care sunt pe masă pentru formarea unui nou guvern cu puteri depline.

„Și am discutat despre perspectivele formării unui guvern. Și aici nu pot să vă spun altceva decât v-am spus de câteva ori. Sunt câteva propuneri. Prima propunere este să avem la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, spuneți-i cum vreți. Dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Și PNL, și PSD, și trebuie să vină împreună, nu separat. Și USR, și UDMR.

Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic, între ghilimele, fiindcă forțarea trebuie să o înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în țară să pună această afișă după ce urmează fondurile. Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate.”

„Discuțiile despre majoritate trebuie purtate după nominalizare”

Kelemen Hunor a vorbit și despre cele două variante de premier înaintate de polul de dreapta și PSD. Totuși, Hunor consideră că primul pas trebuie să-l facă președintele Nicușor Dan prin a nominaliza o variantă.

„A doua posibilitate este un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan. Există această propunere, dar minoritar. Și pentru a învesti un astfel de guvern e nevoie de PSD. PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte.

Și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar, dar PNL-ul deocamdată spune că nu votează. Deci sunt aceste trei variante. A patra variantă nu există.

În momentul în care domnul președinte desemnează pe cineva dintre cei doi, sau dacă găsește un alt premier, foarte bine, putem discuta despre guvern. Sigur, dumneavoastră ați putea să mă întrebați dacă am vota un guvern condus de PSD, de domnul Grindeanu, dacă am vota un guvern condus de nu știu cine.

Aceste discuții trebuie purtate după nominalizare. Înainte de nominalizare nu pot discuta despre aceste aspecte, fiindcă ce a rămas, rămășița aceea care nu arată foarte bine din fosta coaliție, are un premier.”

„Eu nu am acest rol de mediator”

Kelemen Hunor susține că a avut discuții recent cu premierul interimar Ilie Bolojan.

„(n.r. Reușiți să discutați cu PNL și USR în așa fel încât să mediați relația și cu PSD?) Eu nu am acest rol de mediator, dar eu încerc să aduc argumente în fiecare zi când discut cu colegii mei. Și asta o să fac și în continuare, că nu am eu rolul de mediator. Dar mi-am păstrat relația cu fiecare, cred că am fost corect cu fiecare. Cu domnul Bolojan am vorbit la telefon în aceste zile.”

Kelemen Hunor a exclus, de asemenea, ca UDMR să facă parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PSD.

„Nu, din acest punct de vedere, ceea ce știm, este că nu. Dar, sigur, celelalte aspecte trebuie discutate după nominalizare. Deci, întrebarea e, într-adevăr, în sensul în care noi am luat o decizie mai demult și am și spus de câteva ori. Altceva nu pot să vă spun.”