O echipă de fotbal își schimbă numele

Poli Timișoara își schimbă numele. Club Sportiv Ştiinţa Poli Timişoara va fi numele echipei de fotbal a judeţului Timiş, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis.

”Avem numele viitorului club alb-violet!

Club Sportiv Știința Poli Timișoara este denumirea pe care o va avea echipa fanion a Banatului. Ministerul Justiției a acceptat această variantă, iar săptămâna viitoare vom depune la Tribunalul Timiș documentele necesare înființării clubului.

Noua structură sportivă are, astăzi, doi membri: Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnica, dar e nevoie de mai mult dacă ne dorim, într-adevăr, să readucem Poli acolo unde îi este locul. Primăria Timișoara are posibilitatea să ni se alăture în acest demers și am încredere că, până la urmă, va veni alături de noi. Este un moment important pentru Poli și suporterii alb-violeți, cu care am discutat pe această temă, și nu avem voie să îl ratăm.

Procedural, după înființarea clubului, vom face demersurile legale de finanțare a echipei atât de la bugetul CJ Timiș, cât și al Universității Politehnica, iar în momentul în care Primăria Timișoara se va alătura proiectului va avea o cotă de finanțare.”, a anunţat Simonis, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Actualul Stadion ”Dan Păltinişanu” din Timişoara se află în demolare, iar în locul acestuia Compania Naţională de Investiţii va construi o nouă arenă cu 32.000 de locuri şi cu tribune acoperite. Aceasta va fi cea mai mare din ţară, după Arena Naţională. Proiectarea va dura 8 luni, iar construirea efectivă va dura doi ani. Costurile se ridică la aproximativ 140 milioane de euro.