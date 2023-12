În următorii ani, întreg sectorul de regenerabile va avea procese împotriva statului, pe aplicarea retroactivă a legii privind supraimpozitarea, potrivit reprezentanţilor Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România – PATRES.

Aceştia au explicat: “Dacă ne uităm la centralele existente, construite pe schema cu certificate verzi care s-a terminat în 2016, acolo sunt două probleme mari.

Una este partea de supraimpozitare, care se aplică retroactiv.

Avem o sumedenie de OUG-uri, legi, au fost 15-17 modificări pe legislația specifică. Una dintre ele a fost judecată de ANAF retroactiv, în speță Legea 357, care a intrat în vigoare pe data de 16 decembrie şi care modificat data de final până la care se aplică supraimpozitarea. A fost întâi un OUG care a intrat în vigoare pe 1 septembrie și apoi legea care a aprobat respectiva OUG.

În OUG supraimpozitarea se aplica până în 2023 și prin lege s- a modificat data de final până în 2025. În OUG scria că noua formulă de calcul se aplică de la 1 septembrie 2022 până în 2023, prin lege s-a modificat până în 2025.

Interpretarea ANAF a fost că modificarea care a fost adusă prin lege, prin care nu se mai recunosc cheltuielile de achiziție pentru profilare și dezechilibrele – şi modificarea asta a apărut în decembrie – se aplică retroactiv de la 1 septembrie. Vorbim de trei luni de retroactivitate.

În secunda doi, Antifrauda s a dus în control la toate parcurile din România ca să ia banii. Controalele au continuat inclusiv anul acesta, la unii a mers la greu, la unii mai repede. În principiu s-au cam terminat marea majoritate a lor.

Antifrauda a zis ca formula de supraimpozitare aplicată pe perioada 1 septembrie- 15 decembrie 2022 ar trebui să fie cea din Legea 357, care a intrat în vigoare pe 16 decembrie. Și acolo apare o diferență la fiecare operator foarte mare.

S- a emis raportul de control, brieful s-a contestat și următorul pas este în instanță. Practic, o să vedem în următorii un an, doi, trei întreg sectorul de regenerabile în procese împotriva statului pe aplicarea retroactivă a legii.

Nu ar trebui să mai aplicăm legea retroactiv. Aşa ceva se întâmplă în țări de lumea a treia, nu în ţări europene”. Ceea ce face statul în această speţă nu este legal, pentru că încalcă Constituția, spun oficialii PATRES.

Aceştia susţin: “Primul efect este decapitalizarea societăților, pentru că ANAF vine și îţi ia banii într-o primă fază sau pune poprire pe conturi. Dacă ți-a pus poprire pe conturi, stop joc, te-ai oprit în secunda doi, pentru că tu nu mai poti să operezi. În primă fază, ANAF câştigă mulţi bani, pentru că vorbim la fiecare operator de milioane de euro, sumele sunt foarte mari. Tu, operator, trebuie să ai banii ca să poți să-i dai ANAF-ului, altfel îţi poprește contul, sau să negociezi pe eșalonare. Dacă o să câștigi în instanță, o să recuperezi banii, inclusiv cu dobândă. Dar procesele durează în România, se ajunge şi la Înalta Curte, vorbim de 5 ani. Aşa că pericolul imediat este decapitalizarea unor societăți care pot ajunge în dificultăți, inclusiv în situația de a se închide.

A doua problemă este cauzată de faptul că schema cu certificate verzi în continuare este dezechilibrată. Tocmai se extinde perioada de exceptare pentru marii consumatori.

Schema nouă de exceptare, care este în dezbatere publică la Ministerul Energiei, nu mai e doar pentru marii consumatori, pentru că exceptează aproape toată economia. Schema va fi pentru perioada 2024- 2031. Vorbim, de fapt, de un ajutor de stat din buzunarele regenerabilelor, care va fi aprobat de Bruxelles pentru că este în baza unui regulament european. Statul are legitimitate în a face chestia asta și nu se opune nimeni. Nici noi nu ne opunem măsurii. Problema e că această schemă o dezechilibrează pe cealaltă. În final, statul poate excepta pe cine vrea el și cât vrea el, dar să nu mă omoare pe mine, operator.

Schema oricum era dezechilibrată. Săptămâna trecută, de exemplu, a fost sesiune de tranzacționare pe spot, la OPCOM și excesul de certificate verzi a fost de 17 milioane. Au fost la vânzare 17 milioane și s-au cumpărat 100 de mii. Acest exces, în următorii ani, va tot crește, pentru că, practic, cantitatea de certificate verzi pe care furnizorii trebuie să o cumpere aferent consumului scade, pentru că o să avem mai mulți operatori exceptați. O să ajungem în situaţia în care vor scădea foarte mult volumele de vânzare a certificatelor.

În plus, certificatele nu se mai ajustează cu inflația. Noi avem acum inflație 10% pe an. Dacă ne uităm la TVM – time value of money -, cei 30 de euro pe care eu îi am într- un certificat verde astăzi, în 2031 va valora 15 euro. Eu îl voi vinde abia atunci. Şi atunci valoarea lui pentru mine deja e redusă la jumătate. Asta înseamnă că amortizarea investițiilor făcute în primul val de regenerabile întârzie și mai mult. Ori tu, stat, vrei să construiești capacități noi, dar tu în continuare îi penalizezi pe cei care au investit primii.

Probabil că până la sfârșitul schemei, multe din investiții se vor recupera. Orice investitie se face pentru profit și este legitim să fie așa, că nu mai suntem în comunism. Ori tu, investitor, ai plecat la drum în 2013 cu un plan de afaceri unde trebuia să îti amortizezi investiția undeva la 7 ani, relativ accelerat, pentru că a fost generoasă schema la început. Amortizare de 7 ani în energie e destul de repede, normal sunt 10 ani, cel puțin pe genul acesta de investiții. Dar acum investitorii ajung să îşi amortizeze investitia nu în 10 ani, ci în 15-16-17-18 ani. Or, dacă centrala ta are o durată de viață de 20- 25 de ani, când mai faci profit?”