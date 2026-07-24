O navă cu cărbune care mergea spre Ucraina, avariată în Marea Neagră. Autoritățile iau în calcul impactul cu o dronă sau explozia unei mine

O navă comercială sub pavilion Liberia, încărcată cu cărbune și aflată în drum din Statele Unite către Ucraina, a suferit o avarie în noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe. Autoritățile române au fost alertate prin Centrul Maritim de Coordonare și Salvare, iar primele evaluări arată că avaria ar fi putut fi provocată de o dronă maritimă sau de explozia unei mine.

Incidentul a avut loc la bordul navei comerciale Christiana B, care naviga din Norfolk, Statele Unite ale Americii, către Ucraina. Nava transporta cărbune și se afla în apele din Zona Economică Exclusivă a României.

Echipajul a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional. Marinarii au anunțat că nava a suferit o avarie și au cerut sprijin. La acel moment, autoritățile aveau informații că ar putea fi nevoie de evacuarea echipajului.

„Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă și solicitând sprijin, existând la acel moment informații potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului”, a transmis DSU.

După primirea solicitării, au fost activate procedurile de intervenție. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare, aflat în cadrul Autorității Navale Române, a coordonat acțiunea.

Două nave de salvare și un elicopter, trimise în zonă

În zona incidentului au fost trimise navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană.

Potrivit informațiilor transmise de comandantul navei, nu există persoane rănite. Echipajul nu mai solicită evacuarea, iar nava poate continua deplasarea către țărm. Acolo urmează să fie făcute verificări tehnice și reparații.

Primele ipoteze: dronă maritimă sau mină

Evaluările preliminare arată că avaria s-a produs la nivelul magaziei nr. 6. Autoritățile iau în calcul două variante: impactul cu o dronă maritimă sau explozia unei mine marine.

Situația este monitorizată în continuare de autoritățile române.

CITEȘTE ȘI