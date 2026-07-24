O navă cu cărbune care mergea spre Ucraina, avariată în Marea Neagră. Autoritățile iau în calcul impactul cu o dronă sau explozia unei mine

O navă comercială sub pavilion Liberia, încărcată cu cărbune și aflată în drum din Statele Unite către Ucraina, a suferit o avarie în noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe. Autoritățile române au fost alertate prin Centrul Maritim de Coordonare și Salvare, iar primele evaluări arată că avaria ar fi putut fi provocată de o dronă maritimă sau de explozia unei mine.
Incidentul a avut loc la bordul navei comerciale Christiana B, care naviga din Norfolk, Statele Unite ale Americii, către Ucraina. Nava transporta cărbune și se afla în apele din Zona Economică Exclusivă a României.
Echipajul a transmis un apel de urgență prin canalul maritim internațional. Marinarii au anunțat că nava a suferit o avarie și au cerut sprijin. La acel moment, autoritățile aveau informații că ar putea fi nevoie de evacuarea echipajului.
„Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă și solicitând sprijin, existând la acel moment informații potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului”, a transmis DSU.
După primirea solicitării, au fost activate procedurile de intervenție. Centrul Maritim de Coordonare și Salvare, aflat în cadrul Autorității Navale Române, a coordonat acțiunea.
Două nave de salvare și un elicopter, trimise în zonă
În zona incidentului au fost trimise navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană.
Potrivit informațiilor transmise de comandantul navei, nu există persoane rănite. Echipajul nu mai solicită evacuarea, iar nava poate continua deplasarea către țărm. Acolo urmează să fie făcute verificări tehnice și reparații.
Primele ipoteze: dronă maritimă sau mină
Evaluările preliminare arată că avaria s-a produs la nivelul magaziei nr. 6. Autoritățile iau în calcul două variante: impactul cu o dronă maritimă sau explozia unei mine marine.
Situația este monitorizată în continuare de autoritățile române.
11 comentarii
În Ucraina , nava putea să ajungă pe canalul Bîstroe , sau la Odesa . În niciun caz pe Dunăre . Deplasamentul acestor nave , nu permite navigarea pe Dunăre în această perioadă . Așa că , lucrurile sunt ușor bramburite . Ca de obicei . Să nu priceapă fraierii .
Gogorita cu acest transportul cu carbune spre Ukraina ,ma facut sa ma amuz, nici macar un copil de gradinita nu crede asa ceva .
Așa cum fac iranieni in strâmtoare de lovesc petrolierele așa fac rușii cu navele ce merg către ukrani sau Europa.
Cine știe ce fel de cărbune transportau din SUA în Ucraina!
Carbune????? Acum in epoca decarbonizarii useriste?
Asa ceva????
Bine a procedat drona legionar putinista.
În Ucraina, transportul maritim a fost paralizat ca urmare a atacurilor militare rusești asupra infrastructurii portuare, potrivit publicației ucrainene Strana.ua.
Atât importurile, cât și exporturile au fost oprite, ceea ce amenință cu consecințe grave pentru economia țării, avertizează experții.
După ce cea mai mare companie internațională de containere, Maersk, a anunțat o suspendare temporară a operațiunilor în portul Mării Negre, armatorii au decis că este timpul să se oprească.
În plus, există riscul ca Rusia, după ce a oprit transportul maritim către porturile de la Marea Neagră, să își concentreze atacurile asupra porturilor de pe Dunăre. Și problemele vor apărea și acolo.
Devin o opera concertata aceste atacuri,parte componenta a unei strategii disperate rusesti ,menite sa slabeasca aprovizionarea Ucrainei pe o ruta ce include zona maritima exclusiva Romaniei.Nu e o veste buna,navigatia este pusa in pericol in acest areal.Orcii trebuie puși cu botul pe labe.
Vai, ce destept ești! Strategie disperata a rusilor zici tu?
Transporta carbune din SUA catre o tara plina de carbune?hai,ca e tare
E cărbune cu raza medie de acțiune.
Armele și muniția se transportă în containere sau în nave Roll on/Roll of în cazul blindatele. Nu se aruncă cu graifarul într-un mineralier – vrachier.