O ultimă aroganță. O nouă viclenie

Discursul președintelui demisionat a conținut în final o ultimă aroganță. Una care ne arată limpede cum privește domnia sa relația cu România al cărei conducător ales de două ori a fost. El a fost ales cu voturile românilor dar a funcționat c președinte al României. Cine este această Românie?

Este, pentru domnia sa, un domeniu asupra căruia își exercită autoritatea. De pe acest domeniu încasează bani, privilegii, onoruri și oportunități de a câștiga alți bani, onoruri, relații și oportunități din partea altor domni care își exercită autoritatea asupra unor domenii. Domnia acestui președinte a început cu un gest memorabil – aruncarea paltonului pe capota mașinii. Slugile din jurul său nu erau încă bine dresate, asta e situația, niște valahi semi-sălbatici! Dar destul de repede au învățat cine este jupânul! Mașinăria a funcționat foarte bine, uns, încât s-au făcut toate diligențele pe lângă administratorii domeniului spre a se organiza tot confortul domnului președinte, nu doar lui, ci și doamnei președinte. Golf? Imediat, șefu! Oriunde doriți! Zanzibar? Șefu, nu doriți și un pic de Senegal? Cum? Cu avionul care are dormitor, sufragerie și baie cu jacuzzi!,. Vila? Păi se poate? Avem multe, dacă doriți, pe toate și simultan! Desigur, nici un interviu în 10 ani,( acolo se pun întrebări și dacă vreunul e dintre ăia de vorbește gura fără el?), niciun raport despre rezultatele călătoriilor și nici despre costuri. E secret! Domeniul ăsta, România se cheamă, e destul de dotat. Are munte, mergem la munte, mai facem o poză la schi, are mare, mai facem o poză la plajă, are multe clădiri frumoase ale statului, are păduri numai bune de tăiat, are regii autonome bune de dat.

Acest domeniu România, e o mină de aur! E locuit? De cine e locuit? Acum când trebuie să plece, asta pentru că niște neica nimeni au votat greșit tocmai peste Ocean, altfel totul ar fi fost în regulă pe domeniu, foarte sincer și un pic emoționat, nu e simpli să te desprinzi de țâța vacii, a spus ”Dumnezeu să ocrotească România!”\ Nu ” Dumnezeu să-i ocrotească pe români!”. Pentru acest fost președinte al României, românii nu există. Dacă mai doriți o dovadă că e adevărat ce-am spus, gândiți-vă că domnul președinte nu a grațiat în 10 ani și aproape două luni, cel mai lung mandat din scurta istorie a democrației românești, nu a grațiat pe nimeni. Măcar un lucru e clar – acest domn este nu doar arogant dar este și consecvent. Baronul von Brukenthal a dat ordin din Sibiu ca Horea, Cloșca și Crișan, niște nemernici de valahi, să fie zdrobiți pe roată, să fie tăiați în bucăți iar bucățile să fie atârnate în diferite locuri publice să fie văzute de cei din neamul lor. Să le fie de învățătură, să nu mai îndrăznească vreodată. Baronul este nemurit cu o statuie minunată, ridicată în inima târgului Sibiu din dispoziția domniei sale.

Nemurirea celor trei tăiați pe Dealul Furcilor are o altă formă – copiii ”valahilor nemernici” sunt botezați cu numele lor. Acum s-a terminat. Sau așa ne place să credem .S-ar putea să fie altfel – o mare viclenie se pune la cale. Demisia domnului președinte din funcție face parte din ea. Demisia a detensionat societatea. Oamenii s-au bucurat, vizibil sau în sinea lor. Nimeni dintre politicieni nu mai poate fi acuzat că e ” omul lui Johannis”. A dispărut obiectul unei părți din nemulțumirea populară. Avem alt președinte. E drept, temporar. Sau, cine știe? Și noul președinte are cam aceleași păreri despre domeniul pe care îl stăpânește și despre locuitorii săi. Numai faptul că sub comanda sa statuia ecvestră a lui Mihai Viteazu a fost dată jos cu lanțuri de gât, pentru a face loc altor statui, importante, desigur ale unor regi, nu ai României, ne spune multe despre viziunea sa asupra lumii înconjurătoare. Faptul că noul președinte, temporar, este un globalist convins, nu are prea mare importanță.

Doamna Lasconi, președintă a U.SR. l-a propus prim – ministru. A greșit. Nu înțelege cu cine are de a face. Acum( doar acum?) e președinte, nu doar prim -ministru. Unde e viclenia? Viclenia stă în faptul că deși P.N.L. a fost cel care a cheltuit milioane de euro pe ” coperțile” unei cărți expuse pentru a fura startul campaniei electorale, după ce a finanțat cu bani mulți influenceri în favoarea aceluiași competitor și apoi a dat vina pe Rusia, crezând că frica păzește bostănăria, dar de fapt era vorba de Petrică și lupul, după ce participă din plin la guvernare, trăgându-i P.S.D.-ului la gioale pentru că oricum e câh, după toate acestea, reușește să aibă președinte(interimar), să organizeze alegerile viitoare cu un ministru de interne o mie la sută liberal. Iar după cum se vede, vor ști să scape și de prim ministrul P.S.D.-ist . Scandalul Nordis e abia la început. Să nu uit – toate sumele cheltuite pentru ”coperți” și influenceri au fost decontate de A.E.P. Probabil s-a verificat cu atenție cu m s-au cheltuit, cu mascați și procurori. La fel cum se verifică acum cheltuielile pentru un clip electoral cam pășunist , care nu a fost decontat de AEP deoarece nu s-a solicitat.

Pentru a reduce cheltuielile statului cu ancheta care privește cheltuielile cu clipul sugerez să se înceapă cu interogatoriul calului. El știe tot.

Totul e o viclenie. Încet, încet, toate apele revin la matca lor – mai ales până în luna mai, când primăvara e pe ducă. E o învățătură verificată de multă vreme iar viclenii noștri politicieni o cunosc. În cazul de față, e vorba de cel mai vechi partid liberal din Europa, în funcțiune. Ce zici, Frantz, chiar așa?