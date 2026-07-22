Oleksandr Sîrski a transmis primul mesaj public după ce a fost înlăturat de Volodimir Zelenski de la conducerea armatei ucrainene. Generalul spune că lasă în urmă o armată care nu doar se apără, ci poate și ataca, și susține că va continua să servească Ucraina „până la victorie”.

Oleksandr Sîrski a publicat mesajul miercuri, pe Telegram, la scurt timp după ce președintele Ucrainei a anunțat schimbarea de la vârful armatei.

„Astăzi părăsesc funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. (…) Indiferent de statutul meu, voi servi Ucraina până la victorie”, a scris Sîrski pe Telegram, potrivit G4Media.

Generalul vorbește despre operațiunile din Harkiv, Sumî și Kursk

În mesajul său, Sîrski a susținut că armata ucraineană a reușit să oprească ofensivele rusești din regiunile Harkiv și Sumî. El a menționat și operațiunea Kursk, care a dus luptele pe teritoriul Rusiei.

„Obiectivul nostru nu a fost niciodată ocuparea teritoriului străin. Obiectivul nostru a fost să zădărnicim ofensiva planificată de inamic asupra regiunilor Sumî și Harkiv, să-i atragem forțele cele mai pregătite pentru luptă și să completăm fondul pentru schimbul de prizonieri. Toate aceste obiective au fost îndeplinite”, a scris Sîrski, potrivit Kyiv Post.

Fostul comandant-șef a mai spus că, în timpul mandatului său, forțele ucrainene au eliberat 743 de kilometri pătrați de teritoriu. El a amintit și unele reforme militare făcute sub comanda sa. Printre acestea se numără crearea Forțelor de Sisteme Fără Pilot și dezvoltarea unor unități de apărare aeriană bazate pe drone.

„Predau o armată care nu doar menține apărarea, ci se află și în ofensivă – cu inițiativă, structură și oameni care știu cum să învingă inamicul”, a scris el.

Zelenski l-a numit pe Mihailo Drapatyi la conducerea armatei

Volodimir Zelenski a anunțat marți seară că Sîrski va fi înlocuit de Mihailo Drapatyi. Schimbarea vine după mai multe zile de proteste și după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Președintele ucrainean a spus că noua conducere militară va avea ca obiectiv actualizarea structurii Statului Major General.

„Am decis ca Mihailo Drapatyi să devină noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Împreună cu Mihailo, Yevhen Khmara și Pavlo Palisa, am stabilit modul în care structura Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei ar trebui actualizată. Adevărul este că Oleksandr Sîrski a asigurat succesul Ucrainei în apărarea Kievului, în ofensiva de la Harkov și în ofensiva de la Kursk. S-au înregistrat progrese semnificative, apărarea Ucrainei continuă și fiecare soldat trebuie tratat cu demnitate. Îi sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrski și fiecăruia dintre soldații noștri pentru pozițiile puternice ale Ucrainei în prima linie”, a spus Zelenski.

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