Operațiunea PSD contra lui Bolojan. Cine cade în picioare și cine ajunge în genunchi – ANALIZĂ

🔴 În ciuda aparențelor, Ilie Bolojan ar putea fi câștigător în urma operațiunii PSD. Va depinde mult de câtă rezistență, perseverență și stăpânire de sine va avea în ceea ce se anunță o încordare maximă a nervilor.

Dacă Ilie Bolojan va fi până la urmă dat jos de pe fotoliul de premier, va deveni o victimă a PSD și a lui Nicușor Dan. Un reformator pus la zid pentru că a vrut să schimbe România, dar sistemul nu l-a lăsat.

Bolojan, pol de dreapta ca alternativă la PSD

Din acest rol, Bolojan își va putea construi un pol de dreapta care să aibă ca fundament un cuvânt-cheie – reforma. Ar putea aduce lângă el partea din PNL care nu mai suportă ideea de a fi la căruța PSD. Și pe cei din USR care se identifică de asemenea cu ideea că poporul s-a săturat și nu mai înghite gălușca populismului. Mai are și partide satelit – REPER, Forța Dreptei, Drept.

Dacă nu va fi debarcat, Ilie Bolojan câștigă automat putere dublă. Plus admirația tuturor pentru că a rezistat împotriva celui mai mare partid din Parlament.

Grindeanu își pune la bătaie cariera cu operațiunea „Jos, Bolojan!”

🔴 Sorin Grindeanu ar putea fi pierzătorul numărul unu al operațiunii pe care o pune la cale. Dacă nu va reuși să-l înlăture pe Ilie Bolojan, ar putea să piardă și șefia PSD. Mai ales că scorul său în sondaje este sub partid.

Grindeanu nu e locomotivă pentru poporul PSD. Alți lideri, cum ar fi Lia Olguța Vasilescu sau Claudiu Manda, ar putea să-i tragă preșul de sub picioare imediat. Mai ales dacă, pe lângă faptul că nu-l dă jos pe Bolojan, mai pierde și locul la masa guvernului viitor.

Dacă va reuși să-l înlăture pe Ilie Bolojan, va putea defila în fața partidului cu trofeul pe tavă preț de câteva secunde. Dar apoi va trebui să răspundă la întrebarea: Foarte bine, am scăpat de Bolojan, ce facem acum? Ce perspectivă de viitor va oferi Grindeanu PSD?

Ce oferă Grindeanu poporului PSD? Are nevoie de trădători în PNL și de Nicușor Dan

Nu este deloc sigur ce se va întâmpla după ce pleacă Bolojan. Ce majoritate va fi, ce guvern se va mai putea clădi pe neîncrederea adânc infiltrată în toți actorii care au stat la aceeași masă până atunci? Cum vor mai avea încredere PNL și USR să se alieze cu PSD? Și dacă nu o vor mai face, cu cine va construi Sorin Grindeanu guvernul?

Varianta ideală, singura în care Sorin Grindeanu își poate salva pielea în fața partidului, este un guvern cu trădători din PNL. Pe modelul ALDE. Și cu un USR care, sprijinit de Nicușor Dan, va avea interesul să rămână la butoane. Se vor alătura fără probleme UDMR – care dă semne de flexibilitate maximă în negocierile ce va să vină – și minoritățile. Premierul va fi un „liberal” vopsit, agreat de fapt de PSD.

În acest scenariu, Grindeanu va câștiga pe termen scurt. Dar îi oferă lui Ilie Bolojan un culoar nesperat. Ca să ajungă la această formulă de guvernare, va fi nevoie de sprijinul lui Nicușor Dan. Dacă președintele îl va da, va pica de tot de pe piedestalul pe care l-a urcat electoratul său. Va lăsa liber total culoarul reformei.

Pe el, Ilie Bolojan își va putea construi, cu partea reformistă din PNL și cu celelalte partide mai mici, un pol de dreapta ca alternativă la clasa politică de acum. În 2028, 2029 și 2030, toți ani electorali, ar putea avea câștig de cauză.

AUR, marele dușman al planului PSD de a-l da jos pe Bolojan

Varianta unui guvern PSD-AUR este nu doar neverosimilă, ci și imposibilă, dacă președintele se ține de cuvânt. Nicușor Dan a spus ferm că nu va pune un premier al unui guvern PSD-AUR. Nu este o variantă ideală nici ca PSD să guverneze doar cu UDMR și minoritățile, pentru că va avea nevoie de voturile AUR în Parlament.

Partidul lui Simion, dacă nu e întors cu cheița de alte forțe decât propriul interes electoral, ar pierde enorm dacă i le-ar da. Cele două partide sunt concurente directe pe aceeași felie de electorat. AUR nu are interesul nici să voteze moțiunea de cenzură a PSD de debarcare a lui Bolojan, nici să guverneze cu PSD, nici să dea PSD voturi în Parlament.

Mai este varianta opoziției, despre care surse liberale afirmă că Sorin Grindeanu nu a amintit-o deloc în discuțiile cu cei 5.000 de colegi pe care îi cheamă la referendum. Nu este deloc de așteptat ca ei să vrea să mănânce parizer cu pâine în opoziție, lângă AUR. AUR i-ar putea eclipsa total, iar până la alegeri ar putea ajunge să nu mai aibă nici cele 17-18 procente cu care PSD este creditat acum în sondaje.

În plus, PSD ratează astfel rotativa din 2027 și șansa să aibă premierul, accesul la putere și la resurse. Greu de crezut că, în această variantă, social-democrații îl vor aplauda pe Grindeanu și vor considera că operațiunea Bolojan a reușit.

Nicușor Dan are de apărat o țară, pe lângă propria reputație

🔴Nicușor Dan riscă și el să piardă puținul capital de imagine care i-a mai rămas, dat fiind că scorul său a scăzut la jumătate în sondaje în mai puțin de un an. Dacă va încerca doar să medieze, cum tot insistă, și va rămâne la centrul terenului, riscă să fie perceput ca un laș. Lipsa de poziționare ar putea ajuta PSD, iar Nicușor Dan numai de asta nu are nevoie, să i se lipească și mai tare de frunte ștampila de PSD-ist.

Dacă se va implica pentru a dezamorsa conflictul și va accepta un guvern PSD-PNL-USR-UDMR-minorități, dar cu un premier agreat de PSD, va ajunge în același impas. Va fi perceput drept omul PSD.

Dacă îl va apăra pe Ilie Bolojan, îl va transforma pe acesta din urmă în erou și în principalul contracandidat la alegerile din 2030.

Niciun scenariu nu e ideal pentru omul Nicușor Dan. Acesta va trebui să cântărească însă, ca președinte, care e scenariul cel mai bun pentru România.

Dilema lui Dominic Fritz. Reformă sau guvernare cu orice preț?

🔴Impas și pentru Dominic Fritz, descris de surse diverse drept cel mai dispus către negociere președinte al USR. Ceea ce nu e musai o laudă, pentru că înseamnă că ar fi dispus inclusiv la compromisuri. Fritz are interesul legitim de a-și ține partidul la guvernare, pentru a nu repeta scenariul din 2021. Atunci USR a părăsit guvernarea și a rămas în opoziție, într-un con de umbră. Motiv pentru care nu reușește să depășească modestul scor de 12% în sondaje.

Fritz are și atuul susținerii președintelui Nicușor Dan pentru USR. Așadar, el va reuși să mențină partidul la putere. Dar cu ce preț? Dacă se va alătura unui construcții percepute ca antireformă și dictată de PSD, USR riscă, alături de Nicușor Dan, să intre în istorie ca partidul care și-a abandonat misiunea și s-a dat cu sistemul. Grea alegere!

Pentru USR ar fi mai sănătos să joacă alături de Ilie Bolojan, cu gândul la o alianță electorală pentru 2028, într-un pol de dreapta. Doar că această variantă poate presupune să piardă puterea acum. În plus, implică și riscul ca USR să fie eclipsat de PNL-ul condus de Bolojan sau de un nou partid condus de Bolojan.

Câștigătorii detașați ai operațiunii „Jos, Bolojan”

🔴AUR câștigă capital de pe urma acestui scandal în oricare dintre variante. Dacă nu se va lăsa ademenit la putere și va juca dur, își va consolida poziția de lider al opoziției. Va putea spera că devansează PSD la următoarele alegeri. Operațiunea „Jos, Bolojan!” are mai mari șanse să ajute AUR decât PSD.

🔴Câștigător, de asemenea, în orice situație, e UDMR, care a dat deja semnalul că negociază rămânerea la putere cu oricare dintre tabere.

🔴Minoritățile nu au nici ele dileme. Atâta vreme cât finanțarea de la stat curge și sunt cooptate în orice formulă de guvernare, nu au dureri de cap.