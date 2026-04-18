SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu

O bătălie aprigă pentru putere a pornit între Ilie Bolojan, Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Este o nebuloasă cine va câștiga până la urmă. În prezent, toată lumea face calcule, scenarii, își evaluează atuurile și vulnerabilitățile. Cotidianul a discutat cu mai mulți lideri din PNL și USR pentru a afla ce șanse are Ilie Bolojan să reziste, cum îl percep în lumina evenimentelor recente pe Nicușor Dan și ce planuri de culise pune la cale Sorin Grindeanu.

Confruntare de gradul zero, Grindeanu, Bolojan, Nicușor Dan

Planurile reformiștilor din jurul lui Ilie Bolojan sunt să lase PSD pe dinafara guvernării, dacă va forța debarcarea liderului PNL. Ei spun că Ilie Bolojan are un avantaj și mai mare după ce Nicușor Dan s-a decredibilizat și a numit procurorii-șefi, dintre care unii sunt percepuți ca fiind agreați de PSD-ul lui Sorin Grindeanu.

Nu mai există niciun lider reformist acum în afară de Bolojan, cred mulți dintre liberali. Ei spun că are toate atuurile.

Are scor de două ori mai mare decât partidul.

Este perceput ca un reformist.

Există o așteptare mare din societate pentru reformă și schimbare.

Are deci un culoar politic excelent ca să construiască un pol de dreapta care să reprezinte cu adevărat o alternativa la PSD. Și chiar la liberalii care au dat în trecut de prea multe ori mâna cu PSD, mai spun sursele PNL.

„Bolojan nu pleacă din PNL, face pol de dreapta în jurul PNL”

Liberalii nu îl văd pe Ilie Bolojan capabil să plece din PNL și să facă un alt partid cu totul. E genul de om care rămâne în locul unde a muncit și s-a consacrat. Deci, dacă va lupta, va lupta din interiorul PNL, spun aceleași surse.

Cei mai mulți liberali vor merge cu Bolojan, susține un alt membru important din conducerea PNL.

„Amintiți-vă că Ilie Bolojan, într-un interviu la Europa FM, a spus că, dacă e dat jos de la guvernare, el nu mai merge în funcția de președinte al Senatului”, atrage atenția liberalul. „Ce înseamnă asta? Înseamnă că va trage pentru un guvern minoritar”, fără PSD, explică el.

Nicușor Dan nu l-ar vrea pe Predoiu premier

Liberalii sunt fierți de supărare pe cei doi colegi care sunt vehiculați de dimineața până seara drept urmașii lui Bolojan la Palatul Victoria.

„PSD a ieșit și a spus că vrea un economist. Se subînțelege că pe Alexandru Nazare. Pentru că înțelegem că Nicușor Dan nu îl vrea pe Cătălin Predoiu.

Așteptarea noastră era ca și Predoiu, și Nazare să iasă public să infirme orice posibilitate de a accepta să fie premierul PSD. Dar nu au făcut-o.

Bolojan l-a adus în partid pe Nazare pentru că a spus că Nazare nu acceptă tot felul de compromisuri, spre deosebire de Boloș. Și acum tocmai Nazare să-i tragă preșul de sub picioare?!”, spune indignat liderul PNL care a discutat cu reporterul Cotidianul.

„Moldova e bloc, Transilvania e bloc. Thuma e în minoritate”

Acesta insistă că președintele Partidului Național Liberal are susținerea celei mai mari părți din PNL.

„Moldova e bloc, Transilvania e bloc, Sudul merge în mare măsură cu Bolojan – Dolj, Constanța, Tulcea. Thuma are câțiva prin Sud – Ilfov, Giurgiu, Buzău, Călărași. Din 47 de voturi în BPN, vorbim de doar 5-6 voturi ale lui Thuma.”

În plus, sursele spun că Nicușor Dan se va afla într-o situație ridicolă. Să numească un premier de la PNL, pe care PNL nu îl susține. Nu va avea nicio legitimitate, insistă sursele. „Dacă sunt liberali care trag cu PSD, ei vor pleca din partid, nu Bolojan. Vor pleca așa cum a plecat Tăriceanu cu ALDE.”

„Nicușor Dan e o catastrofă pentru USR”

De asemenea, liberalii pro-Bolojan atrag atenția că președintele Nicușor Dan nu va putea repeta scenariul Klaus Iohannis. Adică să dea jos premierii PNL – cum s-a întâmplat cu Ludovic Orban și Florin Cîțu – și să pună pe cine vrea el de la PNL. „Nicușor Dan nu e Iohannis. Iohannis fusese președintele PNL, el conducea PNL de la Cotroceni. Nicușor Dan nu conduce PNL.”

Cât despre USR, liberalii sunt convinși că partidul lui Dominic Fritz se va alia cu PNL, în jurul lui Ilie Bolojan, într-un pol de dreapta și o guvernare minoritară, fără PSD.

„Nicușor Dan e o catastrofă pentru USR, mulți mi-au zis că nu au regretat deloc când a plecat din partid.”

„Să aruncăm cu totul PSD de la butoane. PSD, în opoziție!”

Liderii PNL care au vorbit cu jurnaliștii Cotidianul mai spun, pe surse, că „lumea în teritoriu e deja radicalizată”. „Să aruncăm cu totul PSD de la butoane. PSD, în opoziție!”

Ei au aflat că acum ceva vreme Nicușor Dan i-ar fi dat verde lui Sorin Grindeanu să facă referendumul pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. „Grindeanu a sunat atunci patru membri marcanți din PSD și i-a anunțat – Benea, Olguța, Moldovan, de la Bistrița și încă cineva.”

În acest context, în care îl percep pe Nicușor Dan ca vândut PSD, liberalii cred că singurul care poate conduce un pol de dreapta reformist e Ilie Bolojan. „E nevoie de trei lucruri – niște partide care să vrea reformă, așteptarea populară să se facă reformă și un lider reformist. Le avem pe toate.”

„Bolojan nu pleacă din PNL pentru că se războiește cu Nazare și cu Thuma. Râde lumea pe la colțuri.”

Cât despre posibila plecare din PNL a lui Bolojan, aceiași liberali cred că nu are motive să facă acest lucru.

„Bolojan nu poate avea traseul lui Ludovic Orban. Orban s-a războit cu Iohannis, care era liderul informal al PNL. Bolojan nu are de ce să se războiască cu Nicușor Dan, pentru că Dan nu are niciun ascendent asupra PNL. Nu poate pleca Bolojan din PNL pentru că se războiește cu Nazare și cu Thuma. Râde lumea pe la colțuri.”

„PNL e la jumătatea scorului lui Bolojan. Trebuie să stea legat de el ca timbrul de scrisoare”

„În plus, PNL e la jumătatea scorului lui Bolojan. Trebuie să stea legat de el ca timbrul de scrisoare, nu are altă șansă existențială. Ceilalți lideri din jurul lui Thuma sunt ca și inexistenți, nu au niciun plan. Dacă sunt cumva parte în planul PSD e o cacealma.”

„PSD i-a promis lui Nazare funcția de guvernator. Cine poate să creadă o asemenea țeapă?”

Cât despre Alexandru Nazare, unii liberali spun că, și în cazul lui, PSD joacă la cacealma. „PSD i-a promis funcția de guvernator. Cine poate să creadă o asemenea țeapă?”

Descris din interiorul PNL, Bolojan pare acum un erou pe care mulți dintre liberali se bazează întru totul.

„Bolojan e orgolios, este conștient de valoarea lui politica adăugată. El va avea un profil de bun administrator, de președinte, de om onest și, în plus, de victimă, dacă PSD și Nicușor Dan îl debarcă.”

Ei îi atrag atenția lui Nicușor Dan că oferta lui Bolojan de a nu candida în 2030 este valabilă doar dacă președintele nu se aliază cu PSD ca să-l dea jos de la Palatul Victoria.

USR e în derivă. Unii vor cu Bolojan, alții așteaptă mișcările lui Nicușor Dan

În USR, lucrurile sunt mai puțin clare. Există o tabără radicală, pro-Bolojan și pro-alianță cu PNL, pentru crearea unui pol de dreapta.

Există alți membri USR care așteaptă la cotitură să vadă cine câștigă dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan această bătălie, ca să știe cu cine merg.

„Nicușoriștii”, cum sunt numiți informal cei care i-au rămas fideli președintelui, sunt și ei debusolați. Nicușor Dan i-a dezamăgit cu numirile de procurori-șefi. Așteaptă acum să vadă ce mișcări face pentru a se convinge că nu s-a predat PSD.

Un scenariu descris de surse din USR este ca Ilie Bolojan să meargă cu un nou partid, dacă PNL îl lasă din brațe.

REPER, vehicul de rezervă pentru Bolojan

Surse au declarat pentru Cotidianul că premierul Ilie Bolojan ar putea face un nou partid, dacă este debarcat de la Palatul Victoria și de la șefia PNL. Un indiciu că ar putea lua în calcul acest scenariu este faptul că nu a făcut așteptata fuziune a PNL cu REPER, Forța Dreptei și Drept.

Liderii acestor formațiuni sunt în preajma premierului. Dragoș Pîslaru este ministrul Fondurilor Europene. Vlad Gheorghe este consilier onorific. Iar în cazul lui Ludovic Orban existau informații că s-ar putea întoarce în PNL, după ce a demisionat din calitatea de consilier al lui Nicușor Dan.

Dintre toate aceste partide, vehiculul cel mai probabil pentru crearea unui nou partid ar fi REPER, spun surse USR. Dar este de așteptat ca și celelalte două formațiuni să fie atrase, fie printr-o fuziune, fi printr-o alianță.

Sursele mai cred că, în cazul partidului lui Ludovic Orban, e mai puțin probabil ca acesta să fie înghițit cu totul de noua formațiune a lui Ilie Bolojan. Toată lumea îl descrie pe Ludovic Orban că fiindu-i imposibil să accepte să fie condus de altcineva. Motiv pentru care e de așteptat ca Forța Dreptei să rămână jucăria lui, dar să facă alianțe cu o nouă formațiune politică reformistă.