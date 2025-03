Păzea! Vine cenzura!

Țara mea se schimbă în pas alergător. Are mai multe minți care cred că progresează cu viteza întunericului. De fapt, ele decid să se întoarcă în timp, la vreme de război. Cenzura funcționa și pe vremea Regelui Carol al II-lea, a mareșalului Antonescu, a comuniștilor abia coborîți de pe tancurile sovietice. Culmea ironiei. Ceaușescu a desființat-o! A închis ghișeul de pe vremuri, unde paginile de ziar erau prezentate spre aprobare. A mai rămas Secția de Presă a CC al PCR. Acum va fi mai ceva bine. Vom începe un adevărat război pentru a apăra rezultatul alegerilor. Vom avea o OUG Ciolacu pe termen scurt. Scurt la durata de aplicare, dar și la cea de funcționare a guvernului. Vor fi cel puțin zece instituții cu nenumărate birouri și cu investigatori pe net, cu ong-iști și voluntari, cu adrese de mail la care să reclami, să torni și să contești, cu mai mulți soldați, inspectori, experți, specialiști, avocați, care vor lua decizia că un articol trebuie scos. Și cu ziarul, interzis pînă la clarificări. Furnizorii de internet vor fi obligați să-l decupleze. Scrii în noaptea universului agitat de politică și nu mai citește nimeni. Se aplică teoria lui Dan Tăpălagă. Cine a băgat rahatul în ventilatorul anti UE trebuie închis. Și se liniștesc. Se calmează peisajul. Va mai fi și o rază de libertate. Poți să contești. În vreme ce decizia a fost luată, poți să te adresezi instanțelor. Gazeta electronică rămîne închisă pînă la sfîrșitul poveștilor. Pînă la Paștele Cailor. Pînă la faliment. Fantomatica intervenție a rușilor prin TikTok a fost o nebunie. O nerozie tîmpă care duce în alte nebunii. Care modifică organizarea, drepturile, ideile, dezbaterile și proclamă frica.

Semănă cu anii 50!

– Tovarăși, să protejăm zi și noapte alegerile! La graniță, la Constituție, la bani, la Est, la înaltul cerului. Nu care cumva să umble dușmanii la voturi și în mințile oamenilor!

Scrieți că Marcel Ciolacu a colaborat cu un terorist numit Omar Hayssam? Fals! Nu-i adevărat. Nu aveți dovezi. N-ați fost acolo.

Scrie că Marcel Ciolacu nu are diplomă? Fals! Are o copie și de la diploma de Bac. Doar nu vreți să meargă la covrigi? Te pot interzice că n-ai dovada.

Scrieți că Marcel Cioolacu a colaborat cu SRI? Fals. A încercat doar să-și dea doctoratul. Acum este băiat bun.

Scrieți că Marcel Ciolacu este un erou fals al Revoluției de la Buzău din zilele lui decembrie 1989? Fals! A participat. Nu-și mai amintesc nici prietenii, dar omul are poză din ziar.

Scrieți că premierul României este ciupit de corupție? Gura! Mega-fals! A plătit avionul. N-are nici o legătură cu NORDIS. N-ați văzut chitanța? A plătit! Are nevastă. Are familie. Are băiat. E moral și spovedit, cu Docuz cu tot!

Scrieți că nepotul său a dobîndit pe repede înainte un parc foto-voltaic și că l-a vîndut pe un purcoi bani? Fals. A fost deștept și l-a făcut pe merit. A fost mîna destinului. Nu aveți probe că a fost și mîna unchiului.

Scrieți că generalul Cătălin Zisu a fost tartorul achizițiilor din Armata Română? Și pe ce profit? Fals pînă la data de 31 decembrie 2024. Aticolul trebuia interzis pînă la prezentarea de probe pentru că prejudiciază imaginea Armatei Române.

După 15 februarie 2025, liber la fake news pentru că nu e fake. Cătălin Zisu a fost reținut. A luat cît a putut. Ziarul poate fi redeschis, dacă mai ai ce redeschide și cu cine și pentru care cititori, care au zburat ca stolurile de păsări spre sursele oficiale, aprobate, cuminți, binevoitoare, practicante de lugu-lugu, abonate la bugetul cel mare, la comenzi, la partid, cele care publică la comandă stenograme destinate demolării și arestării unui dușman periculos pentru mahări, implicit pentru țară, pentru ordinea din dulapurile cu bani.

Păzea! România a declanșat marele război de apărare a alegerilor pentru funcția de președinte pe terenurile necunoscute și periculoase de pe TikTok, de pe Facebook și la orice crăpătură prin care s-ar putea strecura dușmanii actualei puteri.