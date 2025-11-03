Pensii speciale 2.0. Ministrul Pîslaru speră ca magistrații să lase de la ei

Legea pensiilor magistraților va putea fi adoptată până pe 28 noiembrie, dacă CSM va da un aviz rapid, în termen de 24-48 de ore, crede ministrul Investițiilor.

De Madalina Bahrim
Tema pensiilor speciale revine în discuție pe prima linie a politicii românești, adusă în prim-plan de însuși ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Într-o declarație recentă, oficialul pare să spere că magistrații vor ajunge până la urmă la gânduri mai pașnice în privința reformei propuse de Guvernul lui Bolojan.

Oficialul a declarat luni că, în ciuda unor tensiuni recente, el rămâne optimist că se va găsi o soluție rapidă pentru legea pensiilor magistraților, care să fie adoptată până la termenul limită din 28 noiembrie, impus de PNRR.

Pîslaru a subliniat că, dacă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) dorește să contribuie de bună credință, ar putea acorda un aviz (pozitiv sau negativ) mult mai rapid, în 24 sau 48 de ore, în loc să aștepte termenul standard de 30 de zile.

Astfel, avizul ar putea fi obținut într-un timp mai scurt, iar proiectul ar putea ajunge rapid în Parlament pentru a fi dezbătut și aprobat înainte de data limită. Ministrul a adăugat că această soluție este încă fezabilă și speră ca toate părțile implicate să colaboreze pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul PNRR.

”Eu rămân încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există încă o posibilitate de a găsi o formă de lege care să poată să fie din nou împinsă rapid de Parlament, şi, de data aceasta, înţelegând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ, pozitiv, aşa cum îl doresc dumnealor, dar să-l dea în termen de 24 de ore, 48 de ore, astfel încât să ne putem încadra pentru o discuţie pe fond, decizie pe fond a CCR-ului înainte de 28 noiembrie. Încă este fezabil”, a spus ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, la Antena 3.

2 comentarii

  1. Magistrații au la bază o lege clară avizată de guvernul și parlamentul României. Nu pot anula o lege avizată și publicată în monitorul oficial al României. Doar guvernul și parlamentul pot abroga legea!

