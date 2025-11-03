Pensii speciale 2.0. Ministrul Pîslaru speră ca magistrații să lase de la ei

Oficialul a declarat luni că, în ciuda unor tensiuni recente, el rămâne optimist că se va găsi o soluție rapidă pentru legea pensiilor magistraților, care să fie adoptată până la termenul limită din 28 noiembrie, impus de PNRR.

Pîslaru a subliniat că, dacă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) dorește să contribuie de bună credință, ar putea acorda un aviz (pozitiv sau negativ) mult mai rapid, în 24 sau 48 de ore, în loc să aștepte termenul standard de 30 de zile.

Astfel, avizul ar putea fi obținut într-un timp mai scurt, iar proiectul ar putea ajunge rapid în Parlament pentru a fi dezbătut și aprobat înainte de data limită. Ministrul a adăugat că această soluție este încă fezabilă și speră ca toate părțile implicate să colaboreze pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul PNRR.