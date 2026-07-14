Piața muncii din Spania. Românii domină topul contribuabililor străini, pe locul doi

Topul naționalităților contribuabile

Românii se mențin pe locul al doilea în topul principalelor surse de contribuabili străini la sistemul social spaniol. Conform statisticii oficiale, clasamentul pe țări de origine se prezintă astfel:

Maroc: 422.000 de contribuabili; România: 353.974 de contribuabili; Venezuela: 239.892 de contribuabili; Italia: 223.500 de contribuabili; China: 133.098 de contribuabili; Peru: 122.633 de contribuabili; Ucraina: 84.020 de contribuabili.

Un aspect notabil al acestei perioade este dinamica comunității din Venezuela, al cărei număr de contribuabili a crescut de zece ori în ultimul deceniu. Per total, aproximativ 28,5% dintre toți străinii înregistrați în sistemul de asigurări sociale provin din state membre ale Uniunii Europene, conform datelor oferite de G4Media.ro.

Impactul regularizării și rolul strategic al imigranților

Creșterea numărului de înregistrări cu 11,31% față de iunie 2025 (comparativ cu o medie generală de 2,8%) a fost impulsionată semnificativ de procesul extraordinar de regularizare a imigranților. Peste 159.000 de persoane au fost înregistrate în sistemul de securitate socială în urma acestui proces, majoritatea (83,4%) fiind integrate în schema generală de muncă, cu contracte pe perioadă nedeterminată (77,3%). Aceste cifre reflectă succesul politicilor de integrare a forței de muncă și dorința autorităților de la Madrid de a scoate din zona gri un segment important al economiei.

Ministrul Incluziunii, Elma Saiz, a subliniat rolul critic pe care lucrătorii străini îl joacă în economia spaniolă, aceștia susținând sectoare vitale precum asistența medicală, transporturile, agricultura și construcțiile. Statisticile confirmă această dependență: imigranții reprezintă o proporție dominantă în sistemul pentru lucrători casnici (45,5%), industria ospitalității (31,5%), agricultură (28,9%) și construcții (25,9%). În prezent, imigranții înregistrați în sistemul de asigurări sociale reprezintă 15,4% din totalul forței de muncă active din Spania, consolidându-și statutul de pilon esențial pentru sustenabilitatea sistemului public de pensii și asistență socială. Această contribuție constantă rămâne un motor esențial pentru creșterea economică a peninsulei iberice în următorii ani.

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