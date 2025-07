Plângere penală pentru un artist care a înjurat România la festival

Deputatul Dumitru Coarnă a depus plângere penală la Parchetul General, după ce un artist a folosit un limbaj vulgar și injurii la adresa României, la festivalul Beach Please.

De asemenea, Dumitru Coarnă îl critică pe președintele Nicușor Dan, după ce acesta a spus că artistul controversat nu ar trebui pedepsit.

”Am luat decizia ieri să depun o plângere penală, la Parchetul General, o plângere penală in rem, pentru simplul motiv că m-am simțit extrem de vulnerabilizat și de jignit profund de un așa-zis artist.

Am văzut și pe domnul Nicușor Dan care a spus că nu trebuie pedepsiți. Păi, vorbim de lege. Dacă domnul Nicușor Dan apără fărădelegile e problema dumnealui.

Am văzut un alt gest care m-a cutremurat. Un tânăr care se aruncă de pe scenă sau este aruncat. Am un lucru și aici, pentru că nimeni nu vrea să cerceteze. Acolo vorbim ori de instigare la suicid sau de o tentativă la omor. Poate cineva l-a aruncat, nu știu să verificăm.

Am văzut încă un lucru pe care nimeni nu îl cercetează. Instigare la consum de droguri și trafic de droguri, la fel, nimeni nu vrea să vadă. O să formez și acolo plângeri penale, mai am încă două în lucru pe care o să le depun până miercuri”, a declarat Dumitru Coarnă , potrivit Realitatea Plus.