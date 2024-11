Planul lui Ilie Bolojan după alegeri

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a prezentat marți seara, într-o conferință de presă planul pe care îl are pentru reforma statului.

„Fără reforma lumii politice nu se va putea face reforma statului. Reforma statului presupune câteva componente: în primul rând reforma instituțiilor centrale, deci a guvernului, dereglementarea, debirocratizarea și simplificarea și a treia componentă, descentralizarea și creșterea eficienței administrației publice locale.

În ceea ce privește reformele de la nivel central, cred că putem fuziona de exemplu agenții de reglementare. Avem pentru fiecare rețea de gaz, de telecomunicații, autoritate separată. Țări mult mai mari decât România au o singură autoritate. Specialiștii vor rămâne, dar Consiliile de Reglementare și șefii vor fi mai puțini și vor fi economisiți niște bani.

Prin dereglementare și simplificare toate avizele de la aceste isntituții vor fi obținute mai repede, oamenii nu vor mai fi tracasați și antreprenorii noștri vor putea să își realizeze proeictele într-un timp mult mai scurt. E nevoie să reducem numărul de ministere, numărul de instituții deconcentrate. Cred că la Ministerul Agriculturii sunt foarte multe instituții, fiecare cu contabilitate separată și așa mai departe. Specialiștii rămân, structurile piramidale ineficiente trebuie reduse.

O a treia direcție este partea de descentralizare și de creșterea eficienței administrației publice locale. Indiferent cât am fi de înțelepți și am vrea ca din București să reglementăm cât mai bine posibil, vă dați seama că nu poți să acoperi toate cazurile care sunt într-un fel în Botoșani și în alt fel la Turnu Măgurele. Dacă nu mutăm aceste decizii către autoritățile locale care știu cel mai bine ce probleme au cu siguranță orice am face lucrurile vor ieși prost”.