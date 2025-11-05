Plouă cu bani de la UE peste România

Aceeași instituție ne mai spune că, până la finalul anului 2025, valoarea totală a plăților efectuate va depăși 12 miliarde de euro dintr-un total alocat de 12,7 miliarde, demonstrând o utilizare eficientă a resurselor europene.

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a subliniat performanța României în gestionarea acestor fonduri și a vorbit cu precădere despre investițiile în ferme, procesarea produselor agricole și infrastructura rurală, toate generând locuri de muncă și sporind competitivitatea sectorului agricol.

Printre măsurile de succes se numără submăsura 4.1 (investiții în exploatații agricole) și submăsura 6.1 (sprijin pentru tinerii fermieri), care au contribuit la modernizarea fermelor și la încurajarea tinerelor talente să se implice în agricultură.

Sunt vești bune și de la APIA

De asemenea, Autoritatea de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a menținut un ritm constant al plăților către fermieri, asigurând stabilitatea financiară a sectorului.

Pe măsură ce PNDR 2014-2020 se apropie de final, autoritățile se concentrează pe implementarea rapidă a Planului Strategic PAC 2023-2027, care promite noi surse de finanțare pentru sectorul agricol, inclusiv în domenii precum irigațiile, energia regenerabilă și digitalizarea.