Ponta, dat jos de la șefia Comisiei pentru politică economică

Deputatul Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a anunțat marți că va fi înlocuit din funcția de președinte al Comisiei de politică economică din Camera Deputaților.

‘România are nevoie de competență și de lideri adevărați! Am fost, până astăzi, președintele Comisiei de politică economică din Camera Deputaților și am exercitat această funcție cu onoare și profesionalism. Am fost informat că, ieri, conducerea PNL, prin vocea domnului Hubert Thuma (șeful de campanie și principalul finanțator al lui Crin Antonescu), a solicitat vehement schimbarea mea din această poziție! Îmi doresc și sunt pregătit să fiu președintele României! Voi pune competența și patriotismul pe primul loc! Voi combate mafiile transpartinice și voi elimina din politică toți reprezentanții și marionetele acestora! Punem România pe primul loc! Așa să ne ajute Dumnezeu!’, a scris Ponta pe Facebook.

Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a precizat într-un mesaj pe Facebook că grupul parlamentar al PSD a solicitat ca Victor Ponta să fie înlocuit de la șefia acestei comisii cu deputatul PSD Costel Dunavă.

‘Mesajul meu de ieri a produs ceva necăjeală în măreața coaliție, așa că azi PSD a făcut hârtie că îl schimbă pe Ponta de la șefia Comisiei pentru politică economică. Vezi Doamne, gata, nu mai merg la două capete’, a spus Moșteanu.

În 12 martie, Consiliul Politic Național (CPN) al PSD a decis excluderea din partid a lui Victor Ponta, după ce acesta și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale.

Ionuț Moșteanu a afirmat, după ce Victor Ponta și-a depus candidatura la prezidențiale, că este ‘o șmecherie’ din partea PSD, care merge la ‘două capete’ în alegeri – cu Victor Ponta și cu Crin Antonescu.