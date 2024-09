Ponta i-a calculat șansele lui Ciolacu la prezidențiale

Victor Ponta consideră că PSD nu-i poate asigura de unul singur victoria lui Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale, chiar dacă actualul candidat al social democraților este mai matur decât era la momentul intrării în cursa pentru Cotroceni.

„PSD-ul te poate duce în turul doi, nu te poate duce la victorie. Are câte voturi a luat acum la locale, pe 9 iunie, când a fost mobilizare maximă. S-a mobilizat PSD-ul extraordinar pentru consilieri locali, primari, preşedinţi şi a luat 2.800.000 de voturi. Lui Ciolacu îi trebuie 5,5 milioane ca să fie preşedinte, minim. Eu am luat 5, 5 milioane şi am luat bătaie”, a declarat Victor Ponta la Prima TV.

Potrivit lui Ponta, nici Iliescu nu ar mai reuși astăzi să ajungă președinte.

„Le-a câştigat în 2000 numai în măsura în care a intrat cu Vadim Tudor în turul doi. Dacă intra cu Isărescu sau cu Stolojan, le pierdea”, a spus Ponta.