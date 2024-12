Premierul mândru: Dobânzile scad

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seara, în prima şedinţă a noului Cabinet, că România are un guvern „funcţional” şi că unul dintre primele „efecte pozitive” ale votului din Parlament îl reprezintă faptul că dobânzile externe la care se împrumută ţara noastră au început deja să scadă.

„Mă bucură faptul că, la finalul acestei zile foarte lungi, România are un guvern funcţional. Este un semnal esenţial de stabilitate pe care îl transmitem mediului privat românesc şi investitorilor străini. Am văzut deja primele efecte pozitive ale votului de azi din Parlament. Dobânzile externe la care se împrumută România au început deja să scadă şi sunt ferm convins că, în zilele următoare, scăderea o să continue. Acest guvern are un mandat dificil, însă am încredere în toţi membrii acestei echipe, fiindcă sunt oameni cu mare experienţă şi cu expertiză profesională solidă. Ştim ce avem de făcut şi mai ales ştim ce greşeli nu mai trebuie să repetăm. Este extrem de important că prin instalarea noului guvern închidem orice spaţiu de instabilitate, după o lună marcată de multă tensiune. Acum românii merită să aibă sărbători de iarnă liniştite şi de aceea le transmit tuturor cetăţenilor ţării un Crăciun fericit alături de cei dragi”, a spus Marcel Ciolacu.