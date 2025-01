Premiile Oscar: Lista nominalizaților (in actualizare)

Nominalizările pentru viitoarele premii Oscar au fost în cele din urmă dezvăluite după ce au fost amânate pe fondul incendiilor devastatoare din Los Angeles.

Comediantul și actorii Rachel Sennott și Bowen Yang au fost prezenți pentru a anunța nominalizările în timpul unei prezentări live de la Teatrul Samuel Goldwyn al Academiei din Los Angeles.

Cea de-a 97-a ediție a Premiilor Academiei urmează să aibă loc pe 2 martie – și va fi găzduită de comediantul Conan O’Brien.

Din cauza incendiilor din Los Angeles, Academia de Arte și Științe Cinematografice a amânat inițial anunțul nominalizărilor la Oscar 2025 din 17 ianuarie până în 19 ianuarie și apoi pe 23 ianuarie.

Iată nomonalizații care se știu până acum:

Best Actor

Adrien Brody, The Brutalist

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Best Actress

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

Best Supporting Actor

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Best Supporting Actress

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Best Adapted Screenplay

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Best Original Screenplay

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Best Animated Feature

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

The Wild Robot

Best Cinematography

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Best Costume Design

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wiccked

Best Makeup and Hairstyling

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Best Original Song

Emilia Pérez (x2)

The Six Triple Eight

Sing Sing

Elton John: Never Too Late

Best Original Score

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best Sound

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best Visual Effects

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

