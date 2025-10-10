Premiul Nobel: Trump învins de o femeie

Premiul Nobel pentru pace nu merge în SUA. Comitetul Nobel a decis că Maria Corina Machado din Venezuela este câștigătoare.
„Ea primește Premiul Nobel pentru Pace pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, a declarat comitetul în anunțul său.
Machado, un exemplu „extraordinar” de „curaj civil”
Membrii comitetului au adăugat că „În calitate de lider al Forțelor Democratice din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină.
În ultima vreme, domnișoara Machado a fost o figură unificatoare cheie într-o opoziție politică care a fost cândva profund divizată, o opoziție care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere și un guvern reprezentativ.”
Tara Gretei mincinoasa? Nu-i de mirare! Un vot politic care nu face niciun bine omenirii.
Trump merita Nobelul.
Nobelul s-a dus la BRISC, 2/3 din lumea aceasta, hahaha !
Așa s-a votat, geopolitic. Maduro exulta și va mari exporturile de droguri.
Trump care s-a aruncat in fata gloantelor in Gaza, care a bombardat Iranul cu flori,care nu vrea /decat/ Groenlanda si Canada Trump care e sustinut de alta huluba a pacii, anume Bibi ala miku ,de SIEmion Gura de AUR,numai personalitati una si una,tocmai el sa nu ia parlitul de premiu in bani si obiecte?:))))
Ib urmatorul conflict pe teava lui Trump impotriva cui e indreptat, tanti Naria de opozitie cu Nobelul s-a zbatut impotriva expansiunii autoritarismului si dictaturii.
Cine e tanara, urmatorul Guaido? Tot politic a ramas premiul…un fel de premiul Politbiuro…
mi se pare mie sau f curînd SUA devine din ce in ce mai mică.
Se va scrie curînd ” sua ” și ” america”
De departe cel mai îndreptățit să primească Nobelul pentru Pace e POPORUL UCRAINEAN – victima genocidului , agresiunii militare , bombardamentelor nemiloase ale f…i ruSS și ale dictaturii crăcănatului de la Kremlin … efectul a fost invers , toate greutățile i-a întărit pe ucraineni în loc să-l descurajeze. Slavă Ucraina ! Slavă eroilor ! Să menționăm și fair play – ul și umanitatea armatei ucrainene care în loc să bombardeze cartiere civile, spitale, azile, școli și maternități așa cum fac SĂLBATICII din pustele ruSSiei , răspunde agresorului aSSiatic cu atacarea selectivă a obiectivelor industriale (rafinării) și militare.
Trump nu ia premiul Nobel pentru pace, decat la schimb cu o interventie militara si politica decisiva, de care este capabil, pentru infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina si retragerea lui Putin din teritoriile apartinand Ucrainei. O fi promis el asta ? Au incredere norvegienii in promisiunile acestui mitoman ( mincinos patologic) ? Nadajduiesc ca NU
Nobel și Oscar au devenit irelevante, fiindcă se premiază evreii între ei sau cei care promovează genocidul și terorismul israelian.
Faină lucrare pe Venezuela: înăuntru CIA prin fundația NED cu laureata, în larg – USS San Antonio, USS Iwo Jima și USS Fort Lauderdale cu 4.500 de militari americani.
Acum Trump plange.Iar Putin,a facut deja pe el.
Astept cu nerabdare reactia bufonului de Trump ? Parca vad ca va spumega impotriva Norvegiei si va gasi el vreo amenintare, ceva…!…..lasa moshule, mai stai o laba!
Asta este atat de cunoscuta in lume, ca n-are nevoie sa fie fotografiata ! Poate ca nu impresioneaza pelicula …
Sărmanul Trumpete! A oprit vreo 9 războaie (dintre care cel mai sângeros era cel dintre Albania și Azerbaidjan), mai avea vreo 2 pe țeavă și, uite cine-i suflă mult-râvnitul premiu. Și era atât de simplu: trebuia doar să facă pace în Ucraina în prima lui zi la Casa Albă (el a zis-o) și lua 2 premii Nobel. Csf, iarna nu-i ca vara.Eu ,in locul suedezilor,premiam pe marele tar ,Putin!El doreste cel mai mult pacea in Ucraina!Democratia incepe si se termina cu Putin!Il iubesc pe putin!
Democratii americani, impotriva carora activeaza activista in activitate com.unista, sunt in delir: „O femeie l-a invins pe Trump”. Universul si inca ceva, sunt infinite (1stein) !
Normal, sugedezii premiaza com.unistii !