Premiul Nobel: Trump învins de o femeie

Premiul Nobel pentru pace nu merge în SUA. Comitetul Nobel a decis că Maria Corina Machado din Venezuela este câștigătoare.

„Ea primește Premiul Nobel pentru Pace pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, a declarat comitetul în anunțul său.

Machado, un exemplu „extraordinar” de „curaj civil”

Membrii comitetului au adăugat că „În calitate de lider al Forțelor Democratice din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină.

În ultima vreme, domnișoara Machado a fost o figură unificatoare cheie într-o opoziție politică care a fost cândva profund divizată, o opoziție care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere și un guvern reprezentativ.”