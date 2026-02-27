Președintele USR, ieșire în forță să apere bugetul României: Nu mai putem să facem cadouri electorale pe caiet

Bugetul României, fără cifre clare în discuțiile din coaliție

Întrebat despre stadiul bugetului și momentul în care acesta ar putea fi adoptat, președintele USR a afirmat că nu poate oferi informații concrete.

”Nu pot, din păcate, să vă ofer aceste informații. Asta este ceva ce mă îngrijorează, a fost o ședință de coaliție luni, a fost o întâlnire cu vicepremierii și cu premierul marți în care încă nu am avut cifrele pe masă. Înțeleg că și unele ministere le-au transmis foarte târziu și încă se încearcă să se împace toate cerințele”, a afirmat Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, discuțiile din coaliție continuă, însă cifrele necesare pentru o decizie finală nu au fost încă prezentate.

USR cere priorități clare și respinge „cadourile electorale pe caiet”

Dominic Fritz a precizat că este necesară o decizie fermă privind prioritățile bugetare și a avertizat că nu mai pot fi asumate cheltuieli fără acoperire.

”Ce pot să vă spun este că pentru noi, ca USR, este extrem de important să nu continuăm pe calea păguboasă din trecut în care închidem diferențele politice și închidem dificultățile de a finanța anumite lucruri prin a crește deficitul prin datorii. Trebuie să ne decidem care sunt prioritățile și nu putem să facem cadouri electorale pe caiet și tocmai de aceea mă aștept și din partea partenerilor de coaliție să vină cu propuneri și fiecare leu pe care îl propun să ne și propună de unde să-l luăm. USR nu va crește deficitul”, a declarat președintele USR.

Liderul USR a subliniat că partidul pe care îl conduce nu susține majorarea deficitului bugetar prin împrumuturi și că fiecare cheltuială propusă trebuie însoțită de o sursă clară de finanțare.