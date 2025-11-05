Decizia afectează și remorcile și semiremorcile din Polonia și Lituania, precum și autoturismele poloneze care fac transport internațional. Excepție fac doar transporturile de poștă, medicamente, animale și bunuri umanitare.

Ordinul nr. 599 al Consiliului de Miniștri al Republicii Belarus a fost emis ca reacție la „acțiunile neprietenoase” ale țărilor occidentale. Măsura vine după ce Polonia și Lituania au redeschis parțial puncte de trecere a frontierei, închise anterior din cauza tensiunilor politice și a incidentelor cu migranți sau baloane de observație.

Transportatorii lituanieni trag semnale de alarmă

„Este o lovitură împotriva companiilor care gestionează transportul de mărfuri din China către UE prin teritoriul Rusiei și Belarusului. Multe dintre acestea sunt înregistrate în țările baltice și Polonia și angajează activ locuitori din Asia Centrală, Georgia și Ucraina”, notează agenția lituaniană ELTA.

Povilas Drižas, secretar general al Alianței Lituaniene pentru Transport Internațional și Logistică (TTLA), avertizează că Lituania ar putea fi scoasă de pe „harta logistică a regiunii”.

Impact economic major

Oleg Tarasov, vicepreședintele asociației lituaniene a transportatorilor Linava, spune că situația este aproape de un punct dezastruos.

„Dacă frontiera nu se redeschide în curând, transportatorii lituanieni vor fi împinși în afara pieței”, a declarat el într-un interviu pentru postul de radio LRT. „Vecinii noștri vor prelua încărcăturile (…). Estimăm că sectorul logistic ar putea pierde aproximativ un miliard de euro în venituri anuale”, explică el.

Conflictul actual se înscrie într-o serie de tensiuni de frontieră între Polonia, Lituania și Belarus, cu închideri repetate ale punctelor de trecere, ca Kuźnica, Bobrowniki sau Połowce. Transportul feroviar rămâne singura opțiune comercială funcțională între Polonia și Belarus, dar doar pentru mărfuri.

Măsuri suplimentare în Lituania

Lituania a restricționat și mai mult traficul la punctele de frontieră Šalčininkai și Medininkai, permițând trecerea doar pentru diplomați, deținători de permise de tranzit, cetățeni UE în drumul de întoarcere spre țară sau persoane cu permis de ședere lituanian. Restricțiile au afectat deja 170 de curse aeriene și peste 30.000 de pasageri.