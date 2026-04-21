Primă mutare a președintelui în criza politică. Consultări la Cotroceni miercuri

Calendarul este următorul:

ora 09.00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10.30 – Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15.00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16.30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18.30 – Uniunea Salvați România (USR).

Social-democrații își spun speranțele în consultările convocate de președintele Nicușor Dan. Aceștia spun că pașii lor următori vor fi dictați de concluziile de la Cotroceni.

Mai exact, surse politice susțin că PSD urmează să convoace o ședință a Biroului Politic Național imediat după consultări. În cadrul ședinței, social-democrații vor lua o decizie în ceea ce privește retragerea miniștrilor din guvern.

„Dacă până joi nu există consultări sau nu există nicio soluție după aceste consultări, atunci cu siguranța PSD își retrage miniștrii până la ședința de guvern”, spun surse politice pentru Cotidianul.

Alte surse adaugă faptul că miniștrii PSD își vor da demisia miercuri seară sau joi dimineață, înainte de ședința de guvern. Gestul social-democraților vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat clar că nu va demisiona din fruntea guvernului.

Mai mult, liderii PNL și-au arătat susținerea totală pentru Ilie Bolojan într-o ședință care a avut loc în paralel cu referendumul PSD. Chiar și Hubert Thuma, opozantul principal al premierului în interiorul partidului, a declarat că îl susține pe Ilie Bolojan să își negocieze o altă majoritate.