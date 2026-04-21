Primă mutare a președintelui în criza politică. Consultări la Cotroceni miercuri

Calendarul este următorul:
ora 09.00 – Partidul Social Democrat (PSD);
ora 10.30 – Partidul Național Liberal (PNL);
ora 15.00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
ora 16.30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
ora 18.30 – Uniunea Salvați România (USR).
Social-democrații își spun speranțele în consultările convocate de președintele Nicușor Dan. Aceștia spun că pașii lor următori vor fi dictați de concluziile de la Cotroceni.
Mai exact, surse politice susțin că PSD urmează să convoace o ședință a Biroului Politic Național imediat după consultări. În cadrul ședinței, social-democrații vor lua o decizie în ceea ce privește retragerea miniștrilor din guvern.
„Dacă până joi nu există consultări sau nu există nicio soluție după aceste consultări, atunci cu siguranța PSD își retrage miniștrii până la ședința de guvern”, spun surse politice pentru Cotidianul.
Alte surse adaugă faptul că miniștrii PSD își vor da demisia miercuri seară sau joi dimineață, înainte de ședința de guvern. Gestul social-democraților vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat clar că nu va demisiona din fruntea guvernului.
Mai mult, liderii PNL și-au arătat susținerea totală pentru Ilie Bolojan într-o ședință care a avut loc în paralel cu referendumul PSD. Chiar și Hubert Thuma, opozantul principal al premierului în interiorul partidului, a declarat că îl susține pe Ilie Bolojan să își negocieze o altă majoritate.
5 comentarii
Tara asta e cu ochii pe ei. Masurile lor ne-au adus la disperare. Chiar nu inteleg?! Se pare ca NU.
drept, esti bugetar?
unul care priveste cu ingrijorare si atentie!
Daca Nicusor il sustinea pe Bolojan, acest PSD nu avea curajul sa se umfle-n pene. Cred ca Nicusor sufera de boala numita, invidie…
Pacat domnule presedinte, ati tradat pe cei care v-au sustinut in ultimii 20 de ani.
Chiar nu s-au plictisit politicienii astia din Romania ,cu atatea consultari pe care le fac mereu ? De luni de zile se tot consulta intre ei si nu ajung la nici-un rezultat ,isi pierd timpul de pomana .
Să dai jos un guvern e OK, democratic, vot în Parlament.
Un om politic responsabil știe dinainte ce urmează. Se negociază majorități.
Ce fac ăștia acum este decât circ și inconștiență.