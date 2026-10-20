PRIMA NEWS Ce pierde şi ce câştigă PNL după intrarea în opoziţie. Robert Sighiartău, secretar general al partidului: „PNL a înţeles că nu mai are ce să caute cu PSD la guvernare”

„Pentru mine este o zi bună, pentru că PNL, după mult timp, este în opoziţie. Trebuie să mulţumesc în mod special PSD-ului, lucru pe care îl fac foarte rar. Datorită domnului Sorin Grindeanu şi a strategiilor lui măreţe, PNL a putut în sfârşit să se despartă de o perioadă grea. Nu se putea întâmpla acest lucru dacă Sorin Grindeanu nu dădea jos Guvernul în luna mai. PNL a înţeles că nu mai are ce să caute cu PSD la guvernare şi vreau să le mulţumesc”, a spus secretarul general al PNL marţi seara, la Prima News.

La scurt timp după învestirea Guvernului Niculescu, partidul a transmis un punct de devere, prin intermediul purtătorului de cuvânt. PNL a comunicat că PSD trebuie să îşi asume întreaga responsabilitate a guvernării şi că nu va mai putea da vina pe altcineva pentru felul în care merg lucrurile.

„PSD nu mai poate da vina pe nimeni şi va fi integral responsabil pentru mersul ţării. De acum înainte, PSD nu va mai putea fi şi la putere şi în opoziţie, aşa cum ne-a obişnuit până acum.

PSD am înţeles că avea soluţii foarte bune pentru ţară dar nu era lăsat să le pună în practică. Acum nu îi mai împiedică nimeni, iar guvernul PSD are obligaţia să vină cu rezultate. PSD va trebui să demonstreze concret ce câştigă România din guvernarea pe care şi-a asumat-o”, a declarat Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.

„Vom sancţiona fiecare măsură guvernamentală greşită. Vom sancţiona corupţia, abuzurile, risipa ori de câte ori le vom constanta. Avertizăm PSD să nu deraieze România de pe drumul corect pe care a plasat-o guvernul Bolojan. Avertizăm PSD să nu împingă din nou ţara pe un drum greşit, pe drum cheltuielilor nesăbuite şi al deficitelor bugetare uriaşe”, a mai transmis liberalul.