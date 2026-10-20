PRIMA NEWS Urmează testul guvernării pentru Luca Niculescu, într-un context extrem de tulbure la nivel european. Dezbaterea serii la ”România, de Rîpă”, pe Prima News

Despre principalele mesaje transmise de liderii politici şi direcţiile asumate prin programul de guvernare, despre priorităţile noului Executiv şi care sunt liniile roşii trasate de Partidul Naţional Liberal se dezbate în această seară, de la ora 20:00, la Prima News, în emisiunea „România, de Rîpă”. Invitaţii lui George Rîpă sunt Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş (PSD), Robert Sighiartău, secretar general al PNL, şi Andrei Guşă, reprezentant AUR. Dezbatem mizele votului parlamentar, angajamentele politice şi perspectivele noului guvern.

De la ora 21:00, george Rîpă schimbă perspectiva şi analizază tensiunile care traversează Europa, cu accent pe protestele violente care au pornit din Franţa şi au cuprins apoi mai multe ţări europene. Invitaţi sunt profesorii de economie Bogdan Glăvan şi Radu Nechita.

„România, de Rîpă, cu George Rîpă” — în această seară, de la 20:00 la 22:00.

Ai ce vedea, la Prima News!