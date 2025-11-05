Primar reținut după ce a luat acasă electronicele Primăriei

Edilul este în arest preventiv pentru 24 de ore. Este acuzat de delapidare.

De Rami Cristescu
Primar reținut după ce a luat acasă electronicele Primăriei

Edilul este în arest preventiv pentru 24 de ore. Este acuzat de delapidare.

Primarul comunei Fizeșu-Gherlii, Vasile Ioan Lup, a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de delapidare. Acesta și-a însușit un laptop și un televizor achiziționate pentru Primărie.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a anunțat efectuarea a trei percheziții marți, două la adresele edilului și una la sediul Primăriei Fizeșu-Gherlii, scrie Ziarul Clujean. Apoi, a fost dispusă măsura de reținere preventivă a lui Lup pentru 24 de ore.

Primarul este acuzat că a păstrat pentru sine un laptop și un televizor cumpărate prin abonamentele încheiate de Primăria Fizeșu-Gherlii. Electronicele au o valoare cumulată de puțin peste 5.000 de lei. Fapta a avut loc între 2022 și 2024.

Vasile Lup este la al treilea mandat de primar în Fizeșu-Gherlii. El a fost susținut în 2024 de PNL și a obținut 63% din voturi.

Presa locală susține că Vasile Lup ar mai avea un dosar penal.

Comunicatul IPJ Cluj

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2022–2024, un bărbat, de 53 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii, funcționar public, și-ar fi însușit, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, echipamente electronice în valoare de peste 5.000 de lei, furnizate de un operator economic de telecomunicații.

Bunurile respective proveneau din subvenții aferente abonamentelor de telefonie mobilă încheiate de instituția din care face parte, însă acestea nu ar fi fost utilizate în scop instituțional.

În urma administrării probatoriului, față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Cluj.”

 

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Parcă mai erau cu câțiva ani în urmă, ce s-a întâmplat cu ei, asta se va întâmpla și cu ăsta.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro