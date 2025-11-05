Primar reținut după ce a luat acasă electronicele Primăriei

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a anunțat efectuarea a trei percheziții marți, două la adresele edilului și una la sediul Primăriei Fizeșu-Gherlii, scrie Ziarul Clujean. Apoi, a fost dispusă măsura de reținere preventivă a lui Lup pentru 24 de ore.

Primarul este acuzat că a păstrat pentru sine un laptop și un televizor cumpărate prin abonamentele încheiate de Primăria Fizeșu-Gherlii. Electronicele au o valoare cumulată de puțin peste 5.000 de lei. Fapta a avut loc între 2022 și 2024.

Vasile Lup este la al treilea mandat de primar în Fizeșu-Gherlii. El a fost susținut în 2024 de PNL și a obținut 63% din voturi.

Presa locală susține că Vasile Lup ar mai avea un dosar penal.

Comunicatul IPJ Cluj

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2022–2024, un bărbat, de 53 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii, funcționar public, și-ar fi însușit, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, echipamente electronice în valoare de peste 5.000 de lei, furnizate de un operator economic de telecomunicații.

Bunurile respective proveneau din subvenții aferente abonamentelor de telefonie mobilă încheiate de instituția din care face parte, însă acestea nu ar fi fost utilizate în scop instituțional.

În urma administrării probatoriului, față de persoana în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Cluj.”