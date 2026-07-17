Primarul Aradului obține fonduri pentru bătrânii mutați din azilele ilegale din Bihor și cere schimbarea legii

Guvernul a alocat de urgență suma de 878.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru asistența celor 38 de persoane vulnerabile transferate la Arad.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a avertizat însă că acest ajutor financiară doar o soluție temporară și a lansat un apel către autoritățile centrale pentru modificarea de urgență a legislației în vigoare.

Edilul a arătat că sunt necesare mecanisme de finanțare pe termen lung pentru gestionarea unor astfel de crize umanitare.

”Municipiul Arad beneficiază de o alocare de 878.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, destinată acoperirii cheltuielilor de funcţionare ale Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice, generate de preluarea persoanelor vulnerabile relocate din judeţul Bihor.

Finanţarea a fost aprobată prin Hotărâre a Guvernului, în contextul măsurilor adoptate la nivel naţional pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale acordate beneficiarilor afectaţi de închiderea centrelor rezidenţiale ale Asociaţiei Dumbrava”, precizează reprezentanţii Primăriei Arad, într-un comunicat de presă.

38 de persoane vârstnice şi vulnerabile, relocate

În judeţul Arad au fost relocate 38 de persoane vârstnice şi vulnerabile, dintre care 19 au fost preluate de Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din municipiul Arad.

Celelalte au fost repartizate în alte centre rezidenţiale din judeţ, potrivit sursei citate.

Prin alocarea celor 878.000 de lei, Guvernul acoperă cheltuielile generate de preluarea celor 19 beneficiari, asigurând

resursele financiare necesare pentru funcţionarea centrului

menţinerea serviciilor oferite până la sfârşitul anului 2026

Primarul Călin Bibarţ a transmis că se bucură că guvernul a alocat acești bani, arătând totodată că Primăria Municipiului Arad a răspuns solidar apelului privind relocarea, dar că trebuie asigurată finanțarea.

„Mă bucur că Guvernul a alocat fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de preluarea persoanelor vulnerabile relocate din judeţul Bihor la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din Arad.

Încă din momentul în care am fost informaţi că o parte dintre beneficiari vor fi relocaţi în municipiul nostru şi ni s-a solicitat situaţia locurilor disponibile, am avut discuţii atât cu domnul Raed Arafat, cât şi cu domnul Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii la acel moment şi membru al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Le-am transmis că Primăria Municipiului Arad va răspunde solidar şi va prelua aceste persoane, însă am subliniat că este esenţial să fie asigurată şi finanţarea aferentă. Potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţile locale nu pot suporta din bugetul propriu costurile pentru persoane care nu au domiciliul în municipiul Arad”, a transmis edilul.

Finanţarea, limitată de timp

”În acelaşi timp, trebuie precizat că această finanţare este una limitată în timp. Dacă, până la expirarea perioadei pentru care au fost alocate fondurile, cadrul legislativ nu va fi modificat, autorităţile locale se vor afla într-un blocaj, deoarece nu vor avea baza legală pentru finanţarea în continuare a acestor servicii. Consider că este necesară identificarea, în cel mai scurt timp, a unei soluţii legislative care să reglementeze clar astfel de situaţii.

Indiferent dacă Parlamentul se află în vacanţă sau dacă Guvernul va identifica o altă cale legală de intervenţie, este important ca actele normative să fie adaptate astfel încât, după încetarea efectelor hotărârilor care au permis relocarea şi alocarea fondurilor, să existe un mecanism legal care să asigure continuitatea finanţării şi a serviciilor pentru aceste persoane vulnerabile”, a conchis edilul.

Pe data de 30 iunie, procurorii DIICOT au făcut mai multe descinderi într-un dosar care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în azilele deținute de familia lui Viorel Pașca.

Un proiect consultat de Cotidianul arăta că guvernul urma să aloce peste 20 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru județele și localitățile care au preluat persoanele vulnerabile relocate în urma anchetei din azilele lui Viorel Pașca din Bihor.

Potrivit notei de fundamentare, Consiliile Județene care au preluat beneficiarii au transmis Ministerului Dezvoltării solicitări pentru alocarea fondurilor, pe baza necesarului calculat de Ministerul Muncii.

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