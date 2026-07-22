Primul simulator de zbor, în România: Simți că faci parașutism fără să sari din avion

Primul tunel vertical de vânt, un simulator de zbor, va fi inaugurat în octombrie, odată cu deschiderea Zero Gravity Center. Noul complex de divertisment, sport și recreere este construit la Ghiroda, lângă Timișoara.

Este o premieră pentru piața românească de divertisment, investiția fiind de aproape 9,5 milioane de euro.

„Am pornit de la convingerea că o experiență pe care românii o puteau trăi până acum doar în străinătate merită să existe și aici, acasă. Credem că Zero Gravity Center va diversifica piața românească de divertisment printr-un concept gândit pentru publicul larg și companii, dar și pentru sportivi și organizații care pot utiliza tunelul de vânt pentru antrenament și pregătire”, spune Tiberiu Rada, CEO al Oracle Engineering, potrivit protv.ro.

Zborul, perfect securizat

Camera de zbor reproduce senzația de zbor și cădere liberă, însă spațiul este complet controlat.

Camera are un diametru de 3 metri și o înălțime de 10 metri, iar curenții de aer generați în interior pot ajunge la viteze de până la 290 km/h.

Experiența este potrivită atât pentru cei care încearcă pentru prima dată un astfel de simulator, cât și pentru parașutiști experimentați.

Înainte de fiecare sesiune, participanții primesc instructaj și echipament complet, iar zborul se desfășoară permanent sub supravegherea instructorilor.

Turism de agrement

Complexul ocupă o suprafață de 3.200 de metri pătrați și este amplasat în apropierea Aeroportului Internațional Timișoara.

Gândit ca un loc în care vizitatorii să își poată petrece întreaga zi, dezvoltatorii estimează că vor atrage vizitatori nu doar din România, ci și din Ungaria și Serbia, contribuind astfel la dezvoltarea turismului de agrement din vestul țării.

Pe lângă tunelul de vânt, centrul va include un loc de joacă modern pentru copii, săli pentru petreceri aniversare și alte evenimente private – o sală de fitness, o sală multifuncțională pentru karate, dans, gimnastică și antrenamente de grup, dar și un restaurant cu aproximativ 200 de locuri.

Proiectul ar putea fi extins

De altfel, conceptul Zero Gravity Center ar putea fi extins și în alte orașe din România, spun dezvoltatorii.

Tunelul vertical de vânt a fost realizat împreună cu Aerodium Technologies, unul dintre liderii mondiali în proiectarea și construcția tunelurilor de vânt.