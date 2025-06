Prioritate la Apărare: Cumpărarea de rachete Mistral

Prima măsură de la Apărare din Programul de Guvernare al coaliției PSD-PNL-USR-UDMR dă nota noii direcții pe care o ia Armata. Va începe cumpărarea de rachete franceze de apărarea aeriană, care pot fi integrate și pe navă, Mistral 3. Nu știm câte, nu știm încă la ce bani, dar știm că se începe imediat acest program de achiziții, parte a noului program care va duce bugetul MApN la până de 5% din PIB anual, la care s-a angajat noul președinte, Nicușor Dan. Mai mult, este neobișnuită menționarea directă a unui producător, în condițiile în care, în mod normal, ar trebui să se organizeze licitații internaționale la achiziționarea a astfel de echipamente.

„1. Introducerea in 2025 in programul SAFE (Security Action for Europe) a achiziției de rachete Mistral”, se arată în documentul citat.

Rachetele Mistral au fost propuse spre achiziționare României încă de anul trecut, ca parte din planul de sute de miliarde de euro al UE de întărire a capacităților militare a statelor membre. Nu doar României au fost propuse, ci și altor state precum Franţa (producătoarea acestora), Belgia, Cipru, Estonia, Spania, Ungaria, Slovenia şi Danemarca.

Rachetele Mistral vin în mai multe versiuni: Atlas RC, un sistem de apărare aeriană controlat de la distanţă şi instalat pe un vehicul (poate fi vorba de vehicule tip Sherpa sau URO VATMAC ST5, PANDUR, BOXER sau STRYKER), SIMBAD-RC, un sistem de apărare aeriană integrat pe nave, ATAM, sistem aer-aer pentru elicoptere, MANPAD, un sistem de lansare portabil, care presupune dislocarea rachetelor Mistral 3 la nivel terestru, pe vehicule sau pe nave.

Rachetele Mistral 3 sunt rachete care pot fi folosite în mai multe domenii şi pe mai multe platforme. Au rază de acţiune scurtă (6,5 km) şi transportă explozibil de 3 kg. Racheta are o durată de viaţă, fără mentenanţă, de 20 de ani. Rachetele Mistral 3 sunt ghidate prin infraroşu, pot fi folosite atât ziua, cât şi noaptea, şi în diverse condiţii meteorologice.

Producătorul lor este compania MBDA, cel mai mare producător european de rachete, cu acționariat european, dar unde cel mai mare acționar este Airbus. Mistral 3, rachetele care vor fi achiziționate de România, sunt un proiect francez, conceptul, tehnologia și capacitățile de producție fiind toate situate în Franța.

